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Skeptic:

"Банк России за год к 30 сентября снизил долю евро, доллара, юаня и фунта стерлингов в международных резервах страны в пользу золота и прочих иностранных валют, следует из обзора деятельности регулятора по управлению активами в иностранных валютах и золоте...

Цитата:В ближайшие дни посмотрим, сегодня торги на биржах начнутся. Недавно смотрел различные телеканалы, отмечают, что не важно в какой валюте хранить. В Центробанке РФ примерно 630 млрд. долларов, по крайней мере в эквиваленте, якобы заморозят. При этом только оплата за знергоресурсы будет осуществляться. для простых граждан у кого нет валюты не важно наверное.