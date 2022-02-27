Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 09:05
Министр национальной экономики Алибек Куантыров оценил риски "дочек" российских банков в Казахстане и возможное отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT Читать новость
Kairat stayer: основном валютные резервы держит в долларах и постоянно пополняет
"Банк России за год к 30 сентября снизил долю евро, доллара, юаня и фунта стерлингов в международных резервах страны в пользу золота и прочих иностранных валют, следует из обзора деятельности регулятора по управлению активами в иностранных валютах и золоте. Доля евро в международных резервах России к концу сентября снизилась на 1,3 процентного пункта до 29%, доля доллара — на 2.2 процентного пункта до 21,9%. Немного снизился "вес" юаня в резервах — на 0,2 процентного пункта, до 12,3% и фунта стерлингов — на 0,5 процентного пункта, до 5,9%. В то же время регулятор нарастил долю золота — до 23,6% с 20% годом ранее, а также немного увеличил долю прочих иностранных валют — на 0,5 процентного пункта, до 7,2%."
Skeptic: "Банк России за год к 30 сентября снизил долю евро, доллара, юаня и фунта стерлингов в международных резервах страны в пользу золота и прочих иностранных валют, следует из обзора деятельности регулятора по управлению активами в иностранных валютах и золоте...
В ближайшие дни посмотрим, сегодня торги на биржах начнутся. Недавно смотрел различные телеканалы, отмечают, что не важно в какой валюте хранить. В Центробанке РФ примерно 630 млрд. долларов, по крайней мере в эквиваленте, якобы заморозят. При этом только оплата за знергоресурсы будет осуществляться. для простых граждан у кого нет валюты не важно наверное.
Janus: Совет покупайте юани и рубли. Китай имеет большая фабрика, Россия имеет гигантскую ресурсную базу. А больше ничего и не надо.
Опять же, различные финансовые эксперты вчера отметили, что Китай не пойдёт против США в вопросах всяких денежных транзакции. Доллар как работал так и будет работать, ранее неоднократно отмечал. что они опасаются многомиллиардных санкции США и товарооборот большой. Сегодня как отметил выше начнутся торги на биржах, со слов экспертов куря доллара и евро доведут до какого то уровня и приостановят, дальше будут сжигать резервы для поддержания валют. Посмотрим на днях какой будет курс доллара в рублях и тенге, последние в какой то степени привязаны же.
Skeptic: "Банк России за год к 30 сентября снизил долю евро, доллара, юаня и фунта стерлингов в международных резервах страны в пользу золота и прочих иностранных валют...
На счёт покупки золота, тем более к сентябрю 2021 года не соглашусь. Если не ошибаюсь с апреля 2021 года Центробанк РФ вообще не пополняет золотой запас, об этом в прошлом году неоднократно отмечал, также выше в посте за № 56 указал, что по состоянию на 01.02.2022 года золота на сумму 132, 256 млрд. Золото за валюту продается и где то складывается, в какой валюте не знаю, Центробанк не покупает.
Kairat stayer: Золото за валюту продается и где то складывается, в какой валюте не знаю, Центробанк не покупает.
Появилась информация, что Центробанк России возвращается к закупкам золота внутри страны. Он принял такое решение в условиях грядущей заморозки своих резервов. Правильное решение, конечно надо было пополнят постоянно, как Сталин в свое время, выше отмечал, при нем в государственных резервах было 2500 тонн. при Горбачеве уже к развалу СССР менее 300 тонн.
Kairat stayer: как Сталин в свое время, выше отмечал, при нем в государственных резервах было 2500 тонн. при Горбачеве уже к развалу СССР менее 300 тонн.
В прошлом году обсуждали, цитирую:
Кайрат стайер: Действительно гарантией финансовой независимотсти являются валютные резервы и запасы монетарного золота.
Отмечают, что до 1914 года золотые запасы Российской империи были крупнейшими в мире и насчитывали 1400 тонн.Сталин оставил после себя 2500 тонн золота в государственных резервах, но в годы правления Хрущева эта цифра уменьшилась до 1600 тонн. При Брежневе золотые запасы были почти полностью использованы; в хранилищах осталось всего 437 тонн желтого металла. Андропов и Черненко немного увеличили национальные запасы золота, до 719 тонн. Однако Горбачев нанес сокрушительный удар по советским запасам золота. В октябре 1991 года осталось только 290 тонн.По состоянию на 01.01.2021 года в России 2298, 59 тонн золота. При этом, отмечают что с 01.04.2020 года не пополняют запасы монетарного золота.
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