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≡ Более 40 человек вышли на старт четвертого зимнего трейла «Самопревосхождение» в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43658
Более 40 человек вышли на старт четвертого зимнего трейла «Самопревосхождение» в Костанае
Отправлено: 28.02.22 - 10:09
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В отличие от трех предыдущих зимних забегов в программу легкоатлетического трейла в этом году наряду с полумарафоном впервые был включен и классический марафон. Хотя назвать его классическим можно с очень большой натяжкой.
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antonK
* antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
951
Re: Более 40 человек вышли на старт четвертого зимнего трейла...
Отправлено: 28.02.22 - 10:09
#1
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Артур чемпион!)
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