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≡ Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43657
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 27.02.22 - 21:03
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Война идёт России против Украины, но костанайцы видят по своим телевизорам и новостным лентам только одну сторону войны, нападающую. Выкладываю телеграмм- каналы украинских СМИ, вы всё узнаете сами.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
54
Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 28.02.22 - 09:42
#15
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Шановні коментатори, стаття представлена ​​жителям Костанайської області, хіба незрозуміло?

А в остальном, кому не нравятся источники, ищите ла обрящите, Евангелие от Матфея 7:8 - Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащемуся отворят. Учитывая что Россия пугает всех ядерным оружием, то читайте всю Библию и Коран, может пригодится...
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