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≡ Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43657
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 09:05
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Министр национальной экономики Алибек Куантыров оценил риски "дочек" российских банков в Казахстане и возможное отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT
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1
§ 111
(Только чтение)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9602
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 16:36
#75
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Хм..
Россия должна выгнать все американские и ойропейские кампании с каспийского региона.
В ответ на санкции.
И Казахстан обязан помогать ей в этом..
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
142
Re: Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр...
Отправлено: 27.02.22 - 16:44
#76
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Цитата:
111:
Хм.. Россия должна выгнать все американские и ойропейские кампании с каспийского региона. В ответ на санкции. И Казахстан обязан помогать ей в этом..

:-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
147
Re: Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр...
Отправлено: 27.02.22 - 21:33
#77
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Цитата:
Kairat stayer:
основном валютные резервы держит в долларах и постоянно пополняет

"Банк России за год к 30 сентября снизил долю евро, доллара, юаня и фунта стерлингов в международных резервах страны в пользу золота и прочих иностранных валют, следует из обзора деятельности регулятора по управлению активами в иностранных валютах и золоте. Доля евро в международных резервах России к концу сентября снизилась на 1,3 процентного пункта до 29%, доля доллара — на 2.2 процентного пункта до 21,9%. Немного снизился "вес" юаня в резервах — на 0,2 процентного пункта, до 12,3% и фунта стерлингов — на 0,5 процентного пункта, до 5,9%. В то же время регулятор нарастил долю золота — до 23,6% с 20% годом ранее, а также немного увеличил долю прочих иностранных валют — на 0,5 процентного пункта, до 7,2%."
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2679
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 28.02.22 - 09:37
#78
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Цитата:
Skeptic:
"Банк России за год к 30 сентября снизил долю евро, доллара, юаня и фунта стерлингов в международных резервах страны в пользу золота и прочих иностранных валют, следует из обзора деятельности регулятора по управлению активами в иностранных валютах и золоте...


В ближайшие дни посмотрим, сегодня торги на биржах начнутся. Недавно смотрел различные телеканалы, отмечают, что не важно в какой валюте хранить. В Центробанке РФ примерно 630 млрд. долларов, по крайней мере в эквиваленте, якобы заморозят. При этом только оплата за знергоресурсы будет осуществляться. для простых граждан у кого нет валюты не важно наверное.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2679
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 28.02.22 - 09:46
#79
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Цитата:
Janus:
Совет покупайте юани и рубли. Китай имеет большая фабрика, Россия имеет гигантскую ресурсную базу. А больше ничего и не надо.


Опять же, различные финансовые эксперты вчера отметили, что Китай не пойдёт против США в вопросах всяких денежных транзакции. Доллар как работал так и будет работать, ранее неоднократно отмечал. что они опасаются многомиллиардных санкции США и товарооборот большой. Сегодня как отметил выше начнутся торги на биржах, со слов экспертов куря доллара и евро доведут до какого то уровня и приостановят, дальше будут сжигать резервы для поддержания валют. Посмотрим на днях какой будет курс доллара в рублях и тенге, последние в какой то степени привязаны же.
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