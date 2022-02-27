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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 21:54
Про деда. Я писал, что доберусь до очередной лжи про деда, якобы Героя(!) Советского Союза. А это, если что, две большие разницы. Человек с интеллектом выше низкого сможет уловить разницу.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 936
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 22:02
Цитата:
Ссылки дайте. На конкретный комментарий.
Цитата:
Ссылку пожалуйста.
Цитата:
Каким образом я могу это видеть? Личная переписка недоступна администрации сайта. Целиком и полностью то, что вы пишете в личке, это ваша ответственность. Но нарушать нельзя и там.
Уже не ваш земляк:
А вот клевета о том, что я кого-то там призывал убивать казахов, не удалена. Как и клевета о том, что я якобы сдал детей в детдом.
А вот клевета о том, что я кого-то там призывал убивать казахов, не удалена. Как и клевета о том, что я якобы сдал детей в детдом.
Ссылки дайте. На конкретный комментарий.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Кстати, тот же 111-ый клеветал, что мой бывший аккаунт был удалён редакцией за мои якобы многочисленные нарушения. Опять же, за своё враньё не понёс никакого наказания.
Кстати, тот же 111-ый клеветал, что мой бывший аккаунт был удалён редакцией за мои якобы многочисленные нарушения. Опять же, за своё враньё не понёс никакого наказания.
Ссылку пожалуйста.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
ПыСы. Вы сами видите, кому и что я пишу в личку.
ПыСы. Вы сами видите, кому и что я пишу в личку.
Каким образом я могу это видеть? Личная переписка недоступна администрации сайта. Целиком и полностью то, что вы пишете в личке, это ваша ответственность. Но нарушать нельзя и там.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 22:07
Цитата:
Так я и не нарушаю. Самая моя большая переписка - это с вами. Было ещё несколько личных сообщений Таноми И Гоге.
Тимур Гафуров:
Но нарушать нельзя и там.
Но нарушать нельзя и там.
Так я и не нарушаю. Самая моя большая переписка - это с вами. Было ещё несколько личных сообщений Таноми И Гоге.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12111
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 22:10
Уважаемый наш форумчанин 111.
Это интернет, здесь могут укусить. Потроллить, хорошо если в меру и не изощрённо.
Впрочем всё от людей зависит.
Мы вас знаем и не каждый открыто пишет и выкладывает фото прямо из своего окна.
Если ваш дед имеет боевой путь, смело выкладывайте, и будьте достойны деда.
Даже если дед имел немного наград, то стесняться этого не нужно.
Дедам нашим награды не раздавали просто так и даже одна медаль или орден, особенно в первые два года войны - это подвиг.
Да и само участие в войне по защите нашей Родины достойно уважения.
Впрочем вы конечно никому ничего не обязаны здесь.
Но вам будет проще и уважение будет как к Дракону.
Ну если писать будете с хорошим смыслом интересные вещи
Так что так.
Не обижайтесь излишне на троллей.
Это интернет, здесь могут укусить. Потроллить, хорошо если в меру и не изощрённо.
Впрочем всё от людей зависит.
Мы вас знаем и не каждый открыто пишет и выкладывает фото прямо из своего окна.
Если ваш дед имеет боевой путь, смело выкладывайте, и будьте достойны деда.
Даже если дед имел немного наград, то стесняться этого не нужно.
Дедам нашим награды не раздавали просто так и даже одна медаль или орден, особенно в первые два года войны - это подвиг.
Да и само участие в войне по защите нашей Родины достойно уважения.
Впрочем вы конечно никому ничего не обязаны здесь.
Но вам будет проще и уважение будет как к Дракону.
Ну если писать будете с хорошим смыслом интересные вещи
Так что так.
Не обижайтесь излишне на троллей.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12111
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 22:59
А вот с НГ спрос другой.
Как долго у вас будет работать террористическая шайка провокаторов, шпионов и националистов явно оплачиваемых и работающих на сайтах?
По поводу постов пользователя Абайка и его компашки на территории РФ вас вполне можно рассматривать часто на грани с точки зрения статей УК.
Про разжигание и ещё одной недавно дополненной где говорится про попытки принижения роли, пересмотр итогов итд. Не будем давать номера всяким страждущим, вы их знаете возможно.
Как говорил тов Сухов Восток — дело тонкое. Но плевать на законы соседней страны я бы сейчас в этих условиях поиска врагов не стал.
Никто не знает как повернётся, и чем выйдет, и где кто окажется.
Абайка со своими хозяевами и всем бандподпольем, адреса которого и вам наверняка хорошо известны, ускачет как черный Абдулла, переодевшись в чадру, а ваши редакционные фамилии останутся и не хотелось бы, чтоб вас спрашивали.
Так как некоторым образом вы всё-таки луч небольшого света в этом темном царстве коррумпированных пожирателей деревьев.
Так что, вам зазря убиваться не советуем — напрасное это занятие.
До свидания, барышни! Извините, коль что не так.
Как долго у вас будет работать террористическая шайка провокаторов, шпионов и националистов явно оплачиваемых и работающих на сайтах?
По поводу постов пользователя Абайка и его компашки на территории РФ вас вполне можно рассматривать часто на грани с точки зрения статей УК.
Про разжигание и ещё одной недавно дополненной где говорится про попытки принижения роли, пересмотр итогов итд. Не будем давать номера всяким страждущим, вы их знаете возможно.
Как говорил тов Сухов Восток — дело тонкое. Но плевать на законы соседней страны я бы сейчас в этих условиях поиска врагов не стал.
Никто не знает как повернётся, и чем выйдет, и где кто окажется.
Абайка со своими хозяевами и всем бандподпольем, адреса которого и вам наверняка хорошо известны, ускачет как черный Абдулла, переодевшись в чадру, а ваши редакционные фамилии останутся и не хотелось бы, чтоб вас спрашивали.
Так как некоторым образом вы всё-таки луч небольшого света в этом темном царстве коррумпированных пожирателей деревьев.
Так что, вам зазря убиваться не советуем — напрасное это занятие.
До свидания, барышни! Извините, коль что не так.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 936
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.02.22 - 09:00
Цитата:
Редакция не дает характеристики пользователям и не строит теории об их объединениях. Задача редакции - смотреть за соблюдением правил сайта. Если вы считаете, что правила нарушены, приведите пункт правил и поясните. По конкретным комментариям.
Серый волк:
Как долго у вас будет работать террористическая шайка провокаторов, шпионов и националистов явно оплачиваемых и работающих на сайтах?
Как долго у вас будет работать террористическая шайка провокаторов, шпионов и националистов явно оплачиваемых и работающих на сайтах?
Редакция не дает характеристики пользователям и не строит теории об их объединениях. Задача редакции - смотреть за соблюдением правил сайта. Если вы считаете, что правила нарушены, приведите пункт правил и поясните. По конкретным комментариям.
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