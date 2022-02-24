Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Отправлено: - 19:20

Пишут из Киева: "Здравствуйте. Очень напуганы дети, из за обстрелов жилых районов, сегодня на Троещине недалеко от нас был сильный взрыв, украинские СМИ пишут что это сбили Беларусскую ракету, понимаю что бред, и не верю не единому слову. Мы боимся своих силовиков, мы боимся бандеровской мрази, они ведут стрельбу между собой и страдаю гражданские люди. Очень хочется чтобы украинский народ услышал это и понял что нас не русские убивают а свои же. Вопросов нет! Мы Вас ждём, помогите, освободите людей от фашистов. Мы Верим в Вас как в Бога!!! Мой муж не может приехать забрать меня с дочкой потому как находится заблокирован в Черниговской области, дороги перекрыты, паспорт оставил дома а без него его прибьют, он гражданин РФ, я Киевлянка. Сказали что всех кто будет без документов будут расценивать как диверсантов и был приказ уничтожать на месте".