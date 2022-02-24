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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43657
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1593
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 18:25
#420
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Тут кто-то хвастался, что он знает русский язык получше некоторых тут. А вот что такое "миссия" и "мессия" - понятия не имеет. Зато отлично разбирается в сортах пива.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
655
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 19:20
#421
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Пишут из Киева: "Здравствуйте. Очень напуганы дети, из за обстрелов жилых районов, сегодня на Троещине недалеко от нас был сильный взрыв, украинские СМИ пишут что это сбили Беларусскую ракету, понимаю что бред, и не верю не единому слову. Мы боимся своих силовиков, мы боимся бандеровской мрази, они ведут стрельбу между собой и страдаю гражданские люди. Очень хочется чтобы украинский народ услышал это и понял что нас не русские убивают а свои же. Вопросов нет! Мы Вас ждём, помогите, освободите людей от фашистов. Мы Верим в Вас как в Бога!!! Мой муж не может приехать забрать меня с дочкой потому как находится заблокирован в Черниговской области, дороги перекрыты, паспорт оставил дома а без него его прибьют, он гражданин РФ, я Киевлянка. Сказали что всех кто будет без документов будут расценивать как диверсантов и был приказ уничтожать на месте".
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
975
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 20:39
#422
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Медведчук сбежал из-​под домашнего ареста в Киеве
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
655
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 07:21
#423
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Фонд фашиста Сороса официально присутствует в Казахстане
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15489
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 08:26
#424
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Цитата:
drakon:
Нельзя. Ещё 20 000 бонвиков, на свободе - ходят...

В КЗ еще долго нельзя будет проводить ничего серьезного, международного уровня)) лагеря тренировочные в горах так и не закрыли :lol:
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