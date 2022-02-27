Отправлено: - 04:08

maxsaf: Это вопрос про последние 7 лет или 7 дней?

Цитата:Хороший вопрос. Ни за 7 лет, ни за последние 4 дня, это неприемлемо. Военные действия это убийства, кровь, боль и разрушения.Сегодня первый день дошедщих санкций.Подошли наглядно.Такси 27 февраля в 15 часов оплата онлайн сработала еще поездка была в середине.Карту привязана российского банка.В Ашане через 2 часа на кассах уже не проходят платежи с телефонов.В зале периодически звучат записанные объявления о том, что пластиком всё работает.Приложение Ашан работает.Никакого ажиотажа не видно.Все продукты на месте.Обычные покупатели, в обычном количестве что-то выбирают.Как всегда, нигого хапающего про запас не увидел. хотя очень хотел снять.Но увы.На кассе впереди женщина с ребёнком и у неё молоко, и что-то ещё позиций менее чем десять (в Ашане обычно побольше берут).Позади женщины с корзинкой в руках, не тележкой.На соседней кассе как раз попытка оплатить телефоном не прошла. Google.Но карта была. Какая не услышал.Заплатил картой российского банка.Тут же за кассами подошел к кофейне и поробовал с привязкой российской карты к телефону.Два раза пробовали с девушкой на кофе - не проходит.Она такое первый раз сегодня видит.Видимо только что началось.Оплачиваю картой американского банка - смеёмся. Прошло менее чем за секунду.Цены на продукты сильно некогда было изучать.Но по тому, что успел увидеть как подросли в первой середине февраля так и остались или что-то на пару рублей может незаметно в массе.Но в общем понятно, что это только начало.26 ради интереса гонял в Светофор.Это такой дискаунтер максимально дешевых продуктов, продающихся часто прямо с полетов без выкладки, что электрокар поставил - то и продаётся.Там контингент покупателей другой, пару человек видел затаривающих конкретно.Но основная масса бабушки с небольшими эконом покупками.Видео из Ашана 27 февраля примерно в 17 часов.Ну и любителям цен на масло для сравнения самое дешевое 09 литра:Что удивило все чуть более приличные марки вроде Слобода итд были по одному ценнику 119р99копеек.Примерно 4 разные литровые