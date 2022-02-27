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Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43657
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 27.02.22 - 11:07
Аналитики компании DataMetrics выделили несколько наиболее важных моментов, которые помешали реализовать программу успешно: это трудности с жильем, трудоустройством и неразвитость инфраструктуры.
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Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 28.02.22 - 00:11
Комментарий проходит проверку.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2713
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 28.02.22 - 00:23
Цитата:
Да, что вы:- брааатишка, абида болмасын: русский язык, вывески, ценники, что там ещё, в конечном счёте - ХОЛОДИЛЬНИК-он всё диктует, нам тоже.
maxsaf:
ну не нужен он нам.
ну не нужен он нам.
Да, что вы:- брааатишка, абида болмасын: русский язык, вывески, ценники, что там ещё, в конечном счёте - ХОЛОДИЛЬНИК-он всё диктует, нам тоже.
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 28.02.22 - 00:31
Комментарий проходит проверку.
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 28.02.22 - 00:33
Цитата:
Ну какой я вам братишка? Не вы ли упрекнули меня недавно за использование слова "товарищ" по отношению к вам, и просили обращаться к вам "господин"?
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 28.02.2022 - 00:53]
ACROS:
Да, что вы:- брааатишка
Да, что вы:- брааатишка
Ну какой я вам братишка? Не вы ли упрекнули меня недавно за использование слова "товарищ" по отношению к вам, и просили обращаться к вам "господин"?
Цитата:
ACROS: товарищи "ушли" в августе 1991 года, теперь я мырза-господин.
[Исправлено: maxsaf, 28.02.2022 - 00:53]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2713
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 28.02.22 - 00:33
Цитата:
Я же просил, конкретно, без демагогического клише.
Цитата:
То же самое: клише.
Цитата:
Не было: что такое свобода - это и в том числе возможность говорить на том языке на котором ХОЧЕШЬ.
Цитата:
Наверное там: в первую очередь приближение ракет НАТО к границам России, а не украинский или русский язык.
Уже не ваш земляк:
Список можно продолжать.
Список можно продолжать.
Я же просил, конкретно, без демагогического клише.
Цитата:
maxsaf:
присутствовать в конституции КЗ в качестве второго государственного
присутствовать в конституции КЗ в качестве второго государственного
То же самое: клише.
Цитата:
Don Julio:
оно, реально было
оно, реально было
Не было: что такое свобода - это и в том числе возможность говорить на том языке на котором ХОЧЕШЬ.
Цитата:
maxsaf:
Навязывание языка не очень понравилось в свое время ЛНР и ДНР
Навязывание языка не очень понравилось в свое время ЛНР и ДНР
Наверное там: в первую очередь приближение ракет НАТО к границам России, а не украинский или русский язык.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1593
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 28.02.22 - 00:35
Да ладно вам! Неужели кто-то поверил в эту сказку про переселение только из-за трудоустройства?! Была придумана это якобы "изящная программа" только из опасений повторения ситуации, как в Крыму. И все эти скачки на лошадях с флагами так глупо выглядели.Вы создавайте такие условия, чтобы изучать казахский язык не из-под палки, а чтобы было желание. Создавайте такие условия, чтобы человек захотел переехать, чтобы реально работать, а не ждать подачек в виде различных выплат. Создавайте производства. Но, развалив всё, что только можно, людям не предложили иной альтернативы. И теперь эта программа такой лакомый кусочек для коррупции. Типа деньги выделяются и всё такое.
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 28.02.22 - 00:43
Цитата:
Решение покинуть родные края - обычно не самое простое. Взвешивают все "за" и "против", туда входит и язык, и холодильник, и безопасность, и климат и еще много чего, в той или иной мере. Но почему-то ваши же южане обратно возвращаются, а я - нет
ACROS:
русский язык, вывески, ценники, что там ещё
русский язык, вывески, ценники, что там ещё
Решение покинуть родные края - обычно не самое простое. Взвешивают все "за" и "против", туда входит и язык, и холодильник, и безопасность, и климат и еще много чего, в той или иной мере. Но почему-то ваши же южане обратно возвращаются, а я - нет
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 28.02.22 - 01:02
Цитата:
Вот обьясните мне глупому, как так: программа переселения из трудоизбыточных областей на север, где якобы нехватка рабочих рук, накрылась по причине отсутствия работы на сервере? Кто этот бред хавает?
Уже не ваш земляк:
Неужели кто-то поверил в эту сказку про переселение только из-за трудоустройства?!
Неужели кто-то поверил в эту сказку про переселение только из-за трудоустройства?!
Вот обьясните мне глупому, как так: программа переселения из трудоизбыточных областей на север, где якобы нехватка рабочих рук, накрылась по причине отсутствия работы на сервере? Кто этот бред хавает?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12110
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 28.02.22 - 01:30
Цитата:
Таноми, вы пишете достаточно взвешенно.
Надеюсь вы пониматете всю истинную пропасть ситуации, а не тиражируете показуху и лозунги маловменяемых функционеров.
Спокойствие, типа "Не стреляют" - это не показатель стабильности.
Это показатель лояльности, и то, пример перед глазами.
Позавчера не стреляли, а вчера стукнуло любым поводом и побежали громить и стрелять.
Потому как причины были, а небыло повода.
Ну элементарная политэкономия - вспомните курс.
А когда борьба не с причинами а с проявлениями это только затыкание. А причины вам должны быть хорошо известны.
Равноправие показушное, на деле кумовство и протекционизм.
Я даже банально не буду упоминать про отсутствие русских фамилий среди чинушманов, это банально.
Не банально когда ребята и девчата чисто казахи по национальности на последних курсах, в сетях, на встречах и просто повсеместно говорят там (ТАМ говорят про РК! УЖЕ НЕ ДОМА) нечего ловить. И отучившись пытаются остаться и в Европейских городах и в РФ где учились.
Извините, но это так, и статистикой подтверждено.
Меньшинство возвращается и то с большими сомнениями.
Кто виновать и что делать? Извечные вопросы.
Только не надо хабары на цитаты изводить.
Виноваты те, кто не создал кластеры развития из городов и не развернул экономику.
Не создал атмосферы строительства страны, вместо атмосферы строительства коррупционных дворцов и показухи.
Любой ребёнок это ощущает.
Можно было строить кампусы.
Можно было накачивать экономику и производство.
Можно было тащить инновации в индустрию и делать чудесные города.
Гораздо лучше РФ.
Где всё достаточно слабо в сравнении с скачком Австралийской сильно улучшившейся за последние годы в разы жизни.
Общественные пространства, права, возможности, атмосфера прогресса, удобство жизни...
Все это не про Кустанай, это про Австралийские города и даже малые городки там.
...А знаете, австралийцы нанимают начальниками портов индусов.
Вот удивительный факт!
И вот почему.
У них гигантским образом вырос оборот морских портов, просто в десятки раз.
И местные каждый раз зашивались просто с работой.
Даже нанятые европейские менеджеры сбегали от чудовищных объемов.
Индусы оказались работоспособны и готовы работать на износ.
Конечно с опытом портового руководства...
Но обратной стороной стало то. что моряки всех морских держав просто ненавидят австралийские драконовские порты до синих черетей.
Потому, что индус въедливый придиристый, малообразованный, но который зубами вцепится в любой корабль за любую замеченную ржавчину.
Это их черта.
И заход в порты с начальниками порта индусаими стал кошмаром и проклятьем. С соблюдением всех инструкций до пункта иногда дурацких до жути.
Но они не пустили корону через порты, они отрегулировали грузоотправку и получение.
И выполнили просто то, что даже китайские муравьи не могут с их многотысячным колчеством в портах, ибо количество не значит эффективность работы.
Вы думаете любят индусов в Австралии?
НЕТ И НЕТ,
это просто менеджеры нанятые.
Так вот вместо такого подхода, в РК совсем другой.
Кумовство. коррупция, полный развал работы, никогда непроезжие дороги, кроме как если высохнет само. Полнейшая дезорганизация и БЕСПЕРСПЕКТИВНОСТЬ для молодёжи, и для всех. Кроме 2% прилипших к кормушкам.
А могли ведь создать Оазисы в которые стремились бы приехать, как в Австралию...
А теперь расскажите о провалах переселения и кадровой политике.
Вот на мгновенье представьте, что я казах, из корпорации на острие науки и электроники, пусть в РФ, но это точно не уступает по глобальным разрабам и и расскажите мне пожалуйста по перспективам.
Я давно уже привык если что к общественным пространствам цивилизованных городов, к паркам и набережным уровня столиц, к хорошим кофейням и к тому что на вело могу в удовольствие проехать любую столицу и покатать на целый день по велодорожкам и улицам, а иногда и ночью.
Привык к шуму кампусов, публичным лекциям в атриумах.
К архитектуре прогресса и к свободе выражения мнений, к равноправию мнений и спорам, к атмосфере где любят БГ, Сурганову и Шевчука и могут бросив шестиметровые чертежи к чертям взять гитару и отмочить знакомый ряд и всем будет хорошо и нормально. Все это любчт и приветстствуют, а в подземном переходе играют вещи СПЛИН и Наутилус. Или на западе хорошие каверы, от которых тепло становится. Что из этого возможно?
[Исправлено: Серый волк, 27.02.2022 - 22:35]
таноми52: Вот именно! Русскоязычный Север оказался за всю историю независимого Казахстана самым спокойным и лояльным регионом! Вопреки визгу и истерикам нациков о "сепарах"
Таноми, вы пишете достаточно взвешенно.
Надеюсь вы пониматете всю истинную пропасть ситуации, а не тиражируете показуху и лозунги маловменяемых функционеров.
Спокойствие, типа "Не стреляют" - это не показатель стабильности.
Это показатель лояльности, и то, пример перед глазами.
Позавчера не стреляли, а вчера стукнуло любым поводом и побежали громить и стрелять.
Потому как причины были, а небыло повода.
Ну элементарная политэкономия - вспомните курс.
А когда борьба не с причинами а с проявлениями это только затыкание. А причины вам должны быть хорошо известны.
Равноправие показушное, на деле кумовство и протекционизм.
Я даже банально не буду упоминать про отсутствие русских фамилий среди чинушманов, это банально.
Не банально когда ребята и девчата чисто казахи по национальности на последних курсах, в сетях, на встречах и просто повсеместно говорят там (ТАМ говорят про РК! УЖЕ НЕ ДОМА) нечего ловить. И отучившись пытаются остаться и в Европейских городах и в РФ где учились.
Извините, но это так, и статистикой подтверждено.
Меньшинство возвращается и то с большими сомнениями.
Кто виновать и что делать? Извечные вопросы.
Только не надо хабары на цитаты изводить.
Виноваты те, кто не создал кластеры развития из городов и не развернул экономику.
Не создал атмосферы строительства страны, вместо атмосферы строительства коррупционных дворцов и показухи.
Любой ребёнок это ощущает.
Можно было строить кампусы.
Можно было накачивать экономику и производство.
Можно было тащить инновации в индустрию и делать чудесные города.
Гораздо лучше РФ.
Где всё достаточно слабо в сравнении с скачком Австралийской сильно улучшившейся за последние годы в разы жизни.
Общественные пространства, права, возможности, атмосфера прогресса, удобство жизни...
Все это не про Кустанай, это про Австралийские города и даже малые городки там.
...А знаете, австралийцы нанимают начальниками портов индусов.
Вот удивительный факт!
И вот почему.
У них гигантским образом вырос оборот морских портов, просто в десятки раз.
И местные каждый раз зашивались просто с работой.
Даже нанятые европейские менеджеры сбегали от чудовищных объемов.
Индусы оказались работоспособны и готовы работать на износ.
Конечно с опытом портового руководства...
Но обратной стороной стало то. что моряки всех морских держав просто ненавидят австралийские драконовские порты до синих черетей.
Потому, что индус въедливый придиристый, малообразованный, но который зубами вцепится в любой корабль за любую замеченную ржавчину.
Это их черта.
И заход в порты с начальниками порта индусаими стал кошмаром и проклятьем. С соблюдением всех инструкций до пункта иногда дурацких до жути.
Но они не пустили корону через порты, они отрегулировали грузоотправку и получение.
И выполнили просто то, что даже китайские муравьи не могут с их многотысячным колчеством в портах, ибо количество не значит эффективность работы.
Вы думаете любят индусов в Австралии?
НЕТ И НЕТ,
это просто менеджеры нанятые.
Так вот вместо такого подхода, в РК совсем другой.
Кумовство. коррупция, полный развал работы, никогда непроезжие дороги, кроме как если высохнет само. Полнейшая дезорганизация и БЕСПЕРСПЕКТИВНОСТЬ для молодёжи, и для всех. Кроме 2% прилипших к кормушкам.
А могли ведь создать Оазисы в которые стремились бы приехать, как в Австралию...
А теперь расскажите о провалах переселения и кадровой политике.
Вот на мгновенье представьте, что я казах, из корпорации на острие науки и электроники, пусть в РФ, но это точно не уступает по глобальным разрабам и и расскажите мне пожалуйста по перспективам.
Я давно уже привык если что к общественным пространствам цивилизованных городов, к паркам и набережным уровня столиц, к хорошим кофейням и к тому что на вело могу в удовольствие проехать любую столицу и покатать на целый день по велодорожкам и улицам, а иногда и ночью.
Привык к шуму кампусов, публичным лекциям в атриумах.
К архитектуре прогресса и к свободе выражения мнений, к равноправию мнений и спорам, к атмосфере где любят БГ, Сурганову и Шевчука и могут бросив шестиметровые чертежи к чертям взять гитару и отмочить знакомый ряд и всем будет хорошо и нормально. Все это любчт и приветстствуют, а в подземном переходе играют вещи СПЛИН и Наутилус. Или на западе хорошие каверы, от которых тепло становится. Что из этого возможно?
[Исправлено: Серый волк, 27.02.2022 - 22:35]
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