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таноми52: Вот именно! Русскоязычный Север оказался за всю историю независимого Казахстана самым спокойным и лояльным регионом! Вопреки визгу и истерикам нациков о "сепарах"

[Исправлено: Серый волк, 27.02.2022 - 22:35]

Цитата:Таноми, вы пишете достаточно взвешенно.Надеюсь вы пониматете всю истинную пропасть ситуации, а не тиражируете показуху и лозунги маловменяемых функционеров.Спокойствие, типа "Не стреляют" - это не показатель стабильности.Это показатель лояльности, и то, пример перед глазами.Позавчера не стреляли, а вчера стукнуло любым поводом и побежали громить и стрелять.Потому как причины были, а небыло повода.Ну элементарная политэкономия - вспомните курс.А когда борьба не с причинами а с проявлениями это только затыкание. А причины вам должны быть хорошо известны.Равноправие показушное, на деле кумовство и протекционизм.Я даже банально не буду упоминать про отсутствие русских фамилий среди чинушманов, это банально.Не банально когда ребята и девчата чисто казахи по национальности на последних курсах, в сетях, на встречах и просто повсеместно говорят там (ТАМ говорят про РК! УЖЕ НЕ ДОМА) нечего ловить. И отучившись пытаются остаться и в Европейских городах и в РФ где учились.Извините, но это так, и статистикой подтверждено.Меньшинство возвращается и то с большими сомнениями.Кто виновать и что делать? Извечные вопросы.Только не надо хабары на цитаты изводить.Виноваты те, кто не создал кластеры развития из городов и не развернул экономику.Не создал атмосферы строительства страны, вместо атмосферы строительства коррупционных дворцов и показухи.Любой ребёнок это ощущает.Можно было строить кампусы.Можно было накачивать экономику и производство.Можно было тащить инновации в индустрию и делать чудесные города.Гораздо лучше РФ.Где всё достаточно слабо в сравнении с скачком Австралийской сильно улучшившейся за последние годы в разы жизни.Общественные пространства, права, возможности, атмосфера прогресса, удобство жизни...Все это не про Кустанай, это про Австралийские города и даже малые городки там....А знаете, австралийцы нанимают начальниками портов индусов.Вот удивительный факт!И вот почему.У них гигантским образом вырос оборот морских портов, просто в десятки раз.И местные каждый раз зашивались просто с работой.Даже нанятые европейские менеджеры сбегали от чудовищных объемов.Индусы оказались работоспособны и готовы работать на износ.Конечно с опытом портового руководства...Но обратной стороной стало то. что моряки всех морских держав просто ненавидят австралийские драконовские порты до синих черетей.Потому, что индус въедливый придиристый, малообразованный, но который зубами вцепится в любой корабль за любую замеченную ржавчину.Это их черта.И заход в порты с начальниками порта индусаими стал кошмаром и проклятьем. С соблюдением всех инструкций до пункта иногда дурацких до жути.Но они не пустили корону через порты, они отрегулировали грузоотправку и получение.И выполнили просто то, что даже китайские муравьи не могут с их многотысячным колчеством в портах, ибо количество не значит эффективность работы.Вы думаете любят индусов в Австралии?НЕТ И НЕТ,это просто менеджеры нанятые.Так вот вместо такого подхода, в РК совсем другой.Кумовство. коррупция, полный развал работы, никогда непроезжие дороги, кроме как если высохнет само. Полнейшая дезорганизация и БЕСПЕРСПЕКТИВНОСТЬ для молодёжи, и для всех. Кроме 2% прилипших к кормушкам.А могли ведь создать Оазисы в которые стремились бы приехать, как в Австралию...А теперь расскажите о провалах переселения и кадровой политике.Вот на мгновенье представьте, что я казах, из корпорации на острие науки и электроники, пусть в РФ, но это точно не уступает по глобальным разрабам и и расскажите мне пожалуйста по перспективам.Я давно уже привык если что к общественным пространствам цивилизованных городов, к паркам и набережным уровня столиц, к хорошим кофейням и к тому что на вело могу в удовольствие проехать любую столицу и покатать на целый день по велодорожкам и улицам, а иногда и ночью.Привык к шуму кампусов, публичным лекциям в атриумах.К архитектуре прогресса и к свободе выражения мнений, к равноправию мнений и спорам, к атмосфере где любят БГ, Сурганову и Шевчука и могут бросив шестиметровые чертежи к чертям взять гитару и отмочить знакомый ряд и всем будет хорошо и нормально. Все это любчт и приветстствуют, а в подземном переходе играют вещи СПЛИН и Наутилус. Или на западе хорошие каверы, от которых тепло становится. Что из этого возможно?