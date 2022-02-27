Re: В Алматы прошел митинг против «депутатов-дармоедов» и за...

Отправлено: - 00:41

Алма-Ата становиться политически активным регионом: им до всего дело есть или же деньги-гранты отрабатывают:

1) и за чистый воздух

2) и за депутатов-дармоедов

3) и за какую то тьмутараканью Украину

4) и за регистрацию новых партийй