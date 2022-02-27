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Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43657
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 27.02.22 - 11:07
Аналитики компании DataMetrics выделили несколько наиболее важных моментов, которые помешали реализовать программу успешно: это трудности с жильем, трудоустройством и неразвитость инфраструктуры.
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Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 28.02.22 - 00:11
Комментарий проходит проверку.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2713
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 28.02.22 - 00:23
Цитата:
Да, что вы:- брааатишка, абида болмасын: русский язык, вывески, ценники, что там ещё, в конечном счёте - ХОЛОДИЛЬНИК-он всё диктует, нам тоже.
maxsaf:
ну не нужен он нам.
ну не нужен он нам.
Да, что вы:- брааатишка, абида болмасын: русский язык, вывески, ценники, что там ещё, в конечном счёте - ХОЛОДИЛЬНИК-он всё диктует, нам тоже.
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 28.02.22 - 00:31
Комментарий проходит проверку.
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 28.02.22 - 00:33
Цитата:
Ну какой я вам братишка? Не вы ли упрекнули меня недавно за использование слова "товарищ" по отношению к вам, и просили обращаться к вам "господин"?
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 28.02.2022 - 00:53]
ACROS:
Да, что вы:- брааатишка
Да, что вы:- брааатишка
Ну какой я вам братишка? Не вы ли упрекнули меня недавно за использование слова "товарищ" по отношению к вам, и просили обращаться к вам "господин"?
Цитата:
ACROS: товарищи "ушли" в августе 1991 года, теперь я мырза-господин.
[Исправлено: maxsaf, 28.02.2022 - 00:53]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2713
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 28.02.22 - 00:33
Цитата:
Я же просил, конкретно, без демагогического клише.
Цитата:
То же самое: клише.
Цитата:
Не было: что такое свобода - это и в том числе возможность говорить на том языке на котором ХОЧЕШЬ.
Цитата:
Наверное там: в первую очередь приближение ракет НАТО к границам России, а не украинский или русский язык.
Уже не ваш земляк:
Список можно продолжать.
Список можно продолжать.
Я же просил, конкретно, без демагогического клише.
Цитата:
maxsaf:
присутствовать в конституции КЗ в качестве второго государственного
присутствовать в конституции КЗ в качестве второго государственного
То же самое: клише.
Цитата:
Don Julio:
оно, реально было
оно, реально было
Не было: что такое свобода - это и в том числе возможность говорить на том языке на котором ХОЧЕШЬ.
Цитата:
maxsaf:
Навязывание языка не очень понравилось в свое время ЛНР и ДНР
Навязывание языка не очень понравилось в свое время ЛНР и ДНР
Наверное там: в первую очередь приближение ракет НАТО к границам России, а не украинский или русский язык.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1593
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 28.02.22 - 00:35
Да ладно вам! Неужели кто-то поверил в эту сказку про переселение только из-за трудоустройства?! Была придумана это якобы "изящная программа" только из опасений повторения ситуации, как в Крыму. И все эти скачки на лошадях с флагами так глупо выглядели.Вы создавайте такие условия, чтобы изучать казахский язык не из-под палки, а чтобы было желание. Создавайте такие условия, чтобы человек захотел переехать, чтобы реально работать, а не ждать подачек в виде различных выплат. Создавайте производства. Но, развалив всё, что только можно, людям не предложили иной альтернативы. И теперь эта программа такой лакомый кусочек для коррупции. Типа деньги выделяются и всё такое.
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 28.02.22 - 00:43
Цитата:
Решение покинуть родные края - обычно не самое простое. Взвешивают все "за" и "против", туда входит и язык, и холодильник, и безопасность, и климат и еще много чего, в той или иной мере. Но почему-то ваши же южане обратно возвращаются, а я - нет
ACROS:
русский язык, вывески, ценники, что там ещё
русский язык, вывески, ценники, что там ещё
Решение покинуть родные края - обычно не самое простое. Взвешивают все "за" и "против", туда входит и язык, и холодильник, и безопасность, и климат и еще много чего, в той или иной мере. Но почему-то ваши же южане обратно возвращаются, а я - нет
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 28.02.22 - 01:02
Цитата:
Вот обьясните мне глупому, как так: программа переселения из трудоизбыточных областей на север, где якобы нехватка рабочих рук, накрылась по причине отсутствия работы на сервере? Кто этот бред хавает?
Уже не ваш земляк:
Неужели кто-то поверил в эту сказку про переселение только из-за трудоустройства?!
Неужели кто-то поверил в эту сказку про переселение только из-за трудоустройства?!
Вот обьясните мне глупому, как так: программа переселения из трудоизбыточных областей на север, где якобы нехватка рабочих рук, накрылась по причине отсутствия работы на сервере? Кто этот бред хавает?
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