Отправлено: - 00:33

Уже не ваш земляк:

Список можно продолжать.

maxsaf:

присутствовать в конституции КЗ в качестве второго государственного

Don Julio:

оно, реально было

maxsaf:

Навязывание языка не очень понравилось в свое время ЛНР и ДНР

Цитата:Я же просил, конкретно, без демагогического клише.Цитата:То же самое: клише.Цитата:Не было: что такое свобода - это и в том числе возможность говорить на том языке на котором ХОЧЕШЬ.Цитата:Наверное там: в первую очередь приближение ракет НАТО к границам России, а не украинский или русский язык.