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≡ Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43657
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 27.02.22 - 11:07
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Аналитики компании DataMetrics выделили несколько наиболее важных моментов, которые помешали реализовать программу успешно: это трудности с жильем, трудоустройством и неразвитость инфраструктуры.
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Сыкымы
* Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1457
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 28.02.22 - 00:11
#30
Комментарий проходит проверку.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2713
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 28.02.22 - 00:23
#31
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Цитата:
maxsaf:
ну не нужен он нам.

Да, что вы:- брааатишка, абида болмасын: русский язык, вывески, ценники, что там ещё, в конечном счёте - ХОЛОДИЛЬНИК-он всё диктует, нам тоже.
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Сыкымы
* Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1457
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 28.02.22 - 00:31
#32
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15485
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 28.02.22 - 00:33
#33
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Цитата:
ACROS:
Да, что вы:- брааатишка

Ну какой я вам братишка? Не вы ли упрекнули меня недавно за использование слова "товарищ" по отношению к вам, и просили обращаться к вам "господин"? :lol:

Цитата:
ACROS: товарищи "ушли" в августе 1991 года, теперь я мырза-господин.


[Исправлено: maxsaf, 28.02.2022 - 00:53]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2713
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 28.02.22 - 00:33
#34
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Список можно продолжать.


Я же просил, конкретно, без демагогического клише.

Цитата:
maxsaf:
присутствовать в конституции КЗ в качестве второго государственного


То же самое: клише.

Цитата:
Don Julio:
оно, реально было


Не было: что такое свобода - это и в том числе возможность говорить на том языке на котором ХОЧЕШЬ.

Цитата:
maxsaf:
Навязывание языка не очень понравилось в свое время ЛНР и ДНР


Наверное там: в первую очередь приближение ракет НАТО к границам России, а не украинский или русский язык.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1593
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 28.02.22 - 00:35
#35
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Да ладно вам! Неужели кто-то поверил в эту сказку про переселение только из-за трудоустройства?! Была придумана это якобы "изящная программа" только из опасений повторения ситуации, как в Крыму. И все эти скачки на лошадях с флагами так глупо выглядели.Вы создавайте такие условия, чтобы изучать казахский язык не из-под палки, а чтобы было желание. Создавайте такие условия, чтобы человек захотел переехать, чтобы реально работать, а не ждать подачек в виде различных выплат. Создавайте производства. Но, развалив всё, что только можно, людям не предложили иной альтернативы. И теперь эта программа такой лакомый кусочек для коррупции. Типа деньги выделяются и всё такое.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15485
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 28.02.22 - 00:43
#36
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Цитата:
ACROS:
русский язык, вывески, ценники, что там ещё

Решение покинуть родные края - обычно не самое простое. Взвешивают все "за" и "против", туда входит и язык, и холодильник, и безопасность, и климат и еще много чего, в той или иной мере. Но почему-то ваши же южане обратно возвращаются, а я - нет ;-)
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