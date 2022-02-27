Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 27.02.22 - 21:03
Война идёт России против Украины, но костанайцы видят по своим телевизорам и новостным лентам только одну сторону войны, нападающую. Выкладываю телеграмм- каналы украинских СМИ, вы всё узнаете сами. Читать новость
Я против войны. Она ударяет по нашим народам, несёт смерти и разрушения. Но давать ссылки на весьма ангажированные и односторонние ресурсы воюющей стороны без предупреждения, что всю информацию там нужно воспринимать осторожно я бы не стал. Вранья там не меньше чем в телевизоре. Причем даже менее топорного, ибо они работают на аудиторию не глупейших потребитлей телевизора, а на более продвинутую аудиторию, способную в разной степени сравнивать информацию и иногда выбирать источники. В любом случае стоит отметить что приведенные вами ресурсы принимают участие в информационной войне и они лучше подготовились к ней.
Но вот на всех приличных ресурсах висит сейчас красной строкой или абзацем предупреждение что: "Любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определённой долей скепсиса". Очень плохо, автор, что вы не привели адекватные ресурсы, дорожащие своей репутацией и именем, хотя иногда в них публикуется нелицеприятная информация.
maxsaf: А где нормальные ссылки на нормальные новостные сайты?
Автор не осилил, хотя заголовок у него шикарнейший!
Цитата напомним принадлежит Кырру из Кин-Дза-Дза. Достаточно сильный образ, несмотря на кажущуюся простоту
Хотя если из телевизора только лезет дерьмо ПЖ, то это заставляет искать другое. Хорошо если не антагонистов этого вранья заменять на подобных лжецов из другого окопа. Автор исправляйся - если способен выкладывай качественные ресурсы. Качественные не значит какой-либо стороны. А ресурсы достойной журналистики. Они есть.
Ещё немного об источниках. Я понимаю сарказм первого прокомментировавшего дона Но тем не менее Вся без исключения оставшаяся ЧЕСТНАЯ (особо выделим честная и качественная) журналистика в РФ - это абсолютно демократической направленности. Так исторически сложилось. Демократические взгляды и абсолютно пацифистские у последних оставшихся честных. По этой причине все СИЛЬНЫЕ журналистские материалы из РФ будут одной направленности (подонков и продажных мразей из телевизора вообще не рассматриваем - в телевизоре не журналисты)
На тему почему вся честная журналистика в РФ демократического крыла можно много написать. Но так сложилось просто примите это, либо подонки, либо журналисты демократических и пацифистских взглядов От того все материалы будут против войны от настоящих журналистов и примерно одинаково окрашены.
На западе в развитых странах выбор качественных ресурсов больше. Но они совсем НЕ однородные. И там больше журналистов "ремесленников". Не всегда с плохой оценкой. Просто так сложилось, что они пишут по заданию редакции на ЧЁТКО СЛОЖИВШУЮСЯ Аудиторию своего издания. И не могут писать иначе. Как это конкретно простым языком описать, если газета имеет чётко выраженную линию в отношении РФ или Укр., то и журналист часто там будет строго следовать линии редакции и того, что ожидают покупатели продукции, газеты или тв канала.
Это у нас в РФ и РК профессия независимый журналист - подвиг. И если ты журналист честный - ты на острие как поэт и на амбразуру не взирая иногда на направление редакции, а подчас его и нет.
Там в успешных странах Европы и Штатах это ремесло и работа на свою аудиторию в строгих рамках в большей части. Хотя есть исключения и там и тут.
Автор этого вообще не понимает. А НГ не сопровождает комментарием размещая эти ссылки.
Но воспользовавшись этим случаем можно выкладывать сюда ссылки на достойные ресурсы и материалы. Кто как считает. И кто что нашел достойного. Выкладывайте прямо сюда. Намеренно не привожу обойму ресурсов качественной журналистики. Хочу посмотреть кто что выдаст.
А кто-нибудь уже выкладывал памятку по информационной войне? Всё равно, всей правды мы никогда не узнаем. Поэтому я бы не стал так уж громко кричать ни "Слава Украине!", ни "Слава Путину!".Одно скажу - когда-нибудь это должно было начаться. Ибо Запад начал бездумно накачивать Украину оружием, и не замечал 8 лет, что там творилось на Украине. Украина сама виновата в том, что сейчас происходит. ПыСы. Никогда не был сторонником Путина, так что можете не писать мне, что я путинист и верю пропаганде из телевизора.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать