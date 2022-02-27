Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 27.02.22 - 11:07
Аналитики компании DataMetrics выделили несколько наиболее важных моментов, которые помешали реализовать программу успешно: это трудности с жильем, трудоустройством и неразвитость инфраструктуры. Читать новость
Ну приехал у меня знакомый с юга на север. Поселился в Аманкарагае и что ему сказали, когда он обратился по поводу этой программы? - "Вы не казах", вот и все. И у нас на севере - это не на юге барашков пасти, поэтому после получения дотаций и сваливают обратно.
Чиновники и акунуматы (позаимствую выражение Серого), до сих пор нормальные условия не создали что ли? Да уж, столько денег выделено.
В 2016 году обсуждали вопросы касающейся переселении, думал что всё нормально организуют, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: Время покажет, есть программы и они будут исполняться, сворачивать их никто не будет, хоть миллионы комментариев народ напишет. В части касающейся увеличения количества населения, как раз в сказках и легендах, детей находят в огороде или аист приносит. В реальной жизни достижение указанных целей планомерно и поэтапно, выполнимая задача. Можно создать дополнительные рабочие места, очень серьезный вопрос, властям совместно с учебными заведениями уже надо заниматься данными проблемами, все надо прорабатывать, возможно это делается, скорее всего все расписано, поживем увидим. А как по другому, если сидеть сложа руки, то тогда через определенное время народа вообще мало останется, согласен надо создавать условия для достойного жизнеобеспечения.
Отсутствие этого русского языка как то отразилось, лично на вас ? И если отразилось: как это выглядело ( только без демагогий и лапши). Я, что то отсутствие этого русского языка в Конституции НИСКОЛЬКО не заметил, как впрочем и миллионы русскоязычных: как разговаривал на русском при Союзе, так и разговариваю при Тауыльсыздыке-ровным счётом НИЧЕГО не изменилось. Может причина в другом: рыба где глубже, человек где лучше, или холодильник.
ACROS: Может причина в другом: рыба где глубже, человек где лучше, или холодильник.
Тогда вопрос в другом - почему человек едет туда, где лучше?!Что делает правительство для того, чтобы сократить количество уезжающих?!Или наоборот - стимулирует увеличение количества уезжающих, принимая законы,которые всё больше ограничивают функционирование русского языка. Вывески, адресные таблички, дорожные указатели, переход на латиницу. Список можно продолжать.
ACROS: Отсутствие этого русского языка как то отразилось, лично на вас ?
Конечно. Он мог бы присутствовать в конституции КЗ в качестве второго государственного. Я бы печатал свои ценники на том языке, на каком посчитал нужным, как представитель частного бизнеса. Многое было бы по другому.
Сыкымы: Ну тебе же это не помешало поуехать в Канаду... И твоим деткам, чтобы ассимилироваться в канатском сообчестве - нужно ведь как-то изучить язык?
Потому что знание английского входило в мои планы, и уж тем более дети должны его знать, хоть в России хоть в КЗ хоть в Канаде. Тут просто его учить легче с погружением в среду. Теперь весь мир открыт, дети смогут путешествовать, свободно общаясь во многих странах мира. А вот изучение казахского в наши планы не входило. Без обид - ну не нужен он нам.
Сыкымы: чтобы ассимилироваться в канатском сообчестве - нужно ведь как-то изучить язык?
После развала СССР казахский язык был в меньшинстве. Его не нужно было знать, чтобы ассимилироваться в Казахстане. Потребность в нем создается искусственно. Навязывается искусственно. Навязывание языка не очень понравилось в свое время ЛНР и ДНР. Но Киев не стал тратить миллиарды на переселение укроязычных в ЛНР и ДНР. И как видно из опыта КЗ - эти траты бессмысленные
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