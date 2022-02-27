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≡ Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43657
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 27.02.22 - 11:07
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Аналитики компании DataMetrics выделили несколько наиболее важных моментов, которые помешали реализовать программу успешно: это трудности с жильем, трудоустройством и неразвитость инфраструктуры.
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C
§ CrazyBeaver
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.06.15
Сообщений:
167
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 13:54
#15
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Ну приехал у меня знакомый с юга на север. Поселился в Аманкарагае и что ему сказали, когда он обратился по поводу этой программы? - "Вы не казах", вот и все. И у нас на севере - это не на юге барашков пасти, поэтому после получения дотаций и сваливают обратно.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2677
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 15:19
#16
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Чиновники и акунуматы (позаимствую выражение Серого), до сих пор нормальные условия не создали что ли? Да уж, столько денег выделено.

В 2016 году обсуждали вопросы касающейся переселении, думал что всё нормально организуют, цитирую отрывок:

Кайрат стайер: Время покажет, есть программы и они будут исполняться, сворачивать их никто не будет, хоть миллионы комментариев народ напишет. В части касающейся увеличения количества населения, как раз в сказках и легендах, детей находят в огороде или аист приносит. В реальной жизни достижение указанных целей планомерно и поэтапно, выполнимая задача. Можно создать дополнительные рабочие места, очень серьезный вопрос, властям совместно с учебными заведениями уже надо заниматься данными проблемами, все надо прорабатывать, возможно это делается, скорее всего все расписано, поживем увидим. А как по другому, если сидеть сложа руки, то тогда через определенное время народа вообще мало останется, согласен надо создавать условия для достойного жизнеобеспечения.

Подробнее здесь:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2713
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 15:24
#17
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Цитата:
maxsaf:
русский язык из конституции выдавил


Отсутствие этого русского языка как то отразилось, лично на вас ? И если отразилось: как это выглядело ( только без демагогий и лапши). Я, что то отсутствие этого русского языка в Конституции НИСКОЛЬКО не заметил, как впрочем и миллионы русскоязычных: как разговаривал на русском при Союзе, так и разговариваю при Тауыльсыздыке-ровным счётом НИЧЕГО не изменилось.
Может причина в другом: рыба где глубже, человек где лучше, или холодильник.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1593
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 18:18
#18
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Цитата:
ACROS:
Может причина в другом: рыба где глубже, человек где лучше, или холодильник.

Тогда вопрос в другом - почему человек едет туда, где лучше?!Что делает правительство для того, чтобы сократить количество уезжающих?!Или наоборот - стимулирует увеличение количества уезжающих, принимая законы,которые всё больше ограничивают функционирование русского языка. Вывески, адресные таблички, дорожные указатели, переход на латиницу. Список можно продолжать.
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1
§ 111
(Только чтение)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9602
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 27.02.22 - 20:25
#19
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Цитата:
ACROS:
Я, что то отсутствие этого русского языка в Конституции НИСКОЛЬКО не заметил, как впрочем и миллионы русскоязычных: как разговаривал на русском при Союзе, так и разговариваю при

Смотрю на свою жену, а она еще и крещеная, на деда, тоже не пойму, говорил же ей поехали на ПМЖ в Россию, не, не захотели..
Но ее где то же выдавливают и меня..
Хочу потолкаться, но не знаю где..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15485
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 27.02.22 - 21:29
#20
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Цитата:
Сыкымы:
А в конституции Канады есть чё про русский язык?

Из конституции Канады русский язык никогда не выдавливали, его там никогда и не было. Как и меня в Новой Зеландии.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15485
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 27.02.22 - 21:33
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Отсутствие этого русского языка как то отразилось, лично на вас ?

Конечно. Он мог бы присутствовать в конституции КЗ в качестве второго государственного. Я бы печатал свои ценники на том языке, на каком посчитал нужным, как представитель частного бизнеса. Многое было бы по другому.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
675
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 22:31
#22
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Цитата:
ACROS:
Отсутствие этого русского языка как то отразилось, лично на вас ?

Как-то да! Привык я на нём общаться.
Цитата:
ACROS:
И если отразилось: как это выглядело ( только без демагогий и лапши).

Обязан знать, потому что живешь на исконно-казахской земле.
Получается, кто я!? Примак, или гастарбайтер?
Цитата:
ACROS:
НИСКОЛЬКО не заметил

А такое желание заметить, оно, реально было!?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15485
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 27.02.22 - 23:13
#23
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Цитата:
CrazyBeaver:
Ну приехал у меня знакомый с юга на север. Поселился в Аманкарагае и что ему сказали, когда он обратился по поводу этой программы? - "Вы не казах", вот и все.

Есть документальное подтверждение?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15485
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 27.02.22 - 23:17
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
А в конституции Канады есть чё про русский язык?

В конституции Белоруссии точно есть. Там он второй государственный. Странно, не так ли? ;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15485
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 27.02.22 - 23:28
#25
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Цитата:
ACROS:
постепенная замена уезжающего русскоязычного населения казахоязычным, в свете последних геополитических событии.

Так это вам русскоязычные Алмату разнесли? Поэтому их мирными и робкими южанами решили заменить? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 27.02.2022 - 23:33]
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1457
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 23:36
#26
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Цитата:
maxsaf:
Из конституции Канады русский язык никогда не выдавливали, его там никогда и не было.

Ну тебе же это не помешало поуехать в Канаду... И твоим деткам, чтобы ассимилироваться в канатском сообчестве - нужно ведь как-то изучить язык?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15485
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 27.02.22 - 23:44
#27
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Цитата:
Сыкымы:
Ну тебе же это не помешало поуехать в Канаду... И твоим деткам, чтобы ассимилироваться в канатском сообчестве - нужно ведь как-то изучить язык?

Потому что знание английского входило в мои планы, и уж тем более дети должны его знать, хоть в России хоть в КЗ хоть в Канаде. Тут просто его учить легче с погружением в среду. Теперь весь мир открыт, дети смогут путешествовать, свободно общаясь во многих странах мира. А вот изучение казахского в наши планы не входило. Без обид - ну не нужен он нам.

[Исправлено: maxsaf, 27.02.2022 - 23:44]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15485
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 27.02.22 - 23:57
#28
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Цитата:
Сыкымы:
чтобы ассимилироваться в канатском сообчестве - нужно ведь как-то изучить язык?

После развала СССР казахский язык был в меньшинстве. Его не нужно было знать, чтобы ассимилироваться в Казахстане. Потребность в нем создается искусственно. Навязывается искусственно. Навязывание языка не очень понравилось в свое время ЛНР и ДНР. Но Киев не стал тратить миллиарды на переселение укроязычных в ЛНР и ДНР. И как видно из опыта КЗ - эти траты бессмысленные :lol:

[Исправлено: maxsaf, 27.02.2022 - 23:58]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2825
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 28.02.22 - 00:00
#29
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Цитата:
maxsaf:
Так это вам русскоязычные Алмату разнесли? Поэтому их мирными и робкими южанами решили заменить?


Вот именно! Русскоязычный Север оказался за всю историю независимого Казахстана самым спокойным и лояльным регионом!
Вопреки визгу и истерикам нациков о "сепарах"
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