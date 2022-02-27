Отправлено: - 23:54

[Исправлено: Серый волк, 27.02.2022 - 20:59]

Ещё немного об источниках.Я понимаю сарказм первого прокомментировавшего донаНо тем не менееВся без исключения оставшаяся ЧЕСТНАЯ (особо выделим честная и качественная) журналистика в РФ - это абсолютно демократической направленности.Так исторически сложилось.Демократические взгляды и абсолютно пацифистские у последних оставшихся честных.По этой причине все СИЛЬНЫЕ журналистские материалы из РФ будут одной направленности (подонков и продажных мразей из телевизора вообще не рассматриваем - в телевизоре не журналисты)На тему почему вся честная журналистика в РФ демократического крыла можно много написать.Но так сложилось просто примите это, либо подонки, либо журналисты демократических и пацифистских взглядовОт того все материалы будут против войны от настоящих журналистов и примерно одинаково окрашены.На западе в развитых странах выбор качественных ресурсов больше.Но они совсем НЕ однородные.И там больше журналистов "ремесленников".Не всегда с плохой оценкой.Просто так сложилось, что они пишут по заданию редакции на ЧЁТКО СЛОЖИВШУЮСЯ Аудиторию своего издания.И не могут писать иначе.Как это конкретно простым языком описать, если газета имеет чётко выраженную линию в отношении РФ или Укр., то и журналист часто там будет строго следовать линии редакции и того, что ожидают покупатели продукции, газеты или тв канала.Это у нас в РФ и РК профессия независимый журналист - подвиг.И если ты журналист честный - ты на острие как поэт и на амбразуру не взирая иногда на направление редакции, а подчас его и нет.Там в успешных странах Европы и Штатах это ремесло и работа на свою аудиторию в строгих рамках в большей части.Хотя есть исключения и там и тут.Автор этого вообще не понимает.А НГ не сопровождает комментарием размещая эти ссылки.Но воспользовавшись этим случаем можно выкладывать сюда ссылки на достойные ресурсы и материалы.Кто как считает. И кто что нашел достойного.Выкладывайте прямо сюда.Намеренно не привожу обойму ресурсов качественной журналистики. Хочу посмотреть кто что выдаст.