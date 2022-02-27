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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1591
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 21:54
#3641
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Про деда. Я писал, что доберусь до очередной лжи про деда, якобы Героя(!) Советского Союза. А это, если что, две большие разницы. Человек с интеллектом выше низкого сможет уловить разницу.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
935
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 22:02
#3642
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А вот клевета о том, что я кого-то там призывал убивать казахов, не удалена. Как и клевета о том, что я якобы сдал детей в детдом.

Ссылки дайте. На конкретный комментарий.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Кстати, тот же 111-ый клеветал, что мой бывший аккаунт был удалён редакцией за мои якобы многочисленные нарушения. Опять же, за своё враньё не понёс никакого наказания.

Ссылку пожалуйста.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
ПыСы. Вы сами видите, кому и что я пишу в личку.

Каким образом я могу это видеть? Личная переписка недоступна администрации сайта. Целиком и полностью то, что вы пишете в личке, это ваша ответственность. Но нарушать нельзя и там.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1591
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 22:07
#3643
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Но нарушать нельзя и там.

Так я и не нарушаю. Самая моя большая переписка - это с вами. Было ещё несколько личных сообщений Таноми И Гоге.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12104
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 22:10
#3644
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Уважаемый наш форумчанин 111.
Это интернет, здесь могут укусить. Потроллить, хорошо если в меру и не изощрённо.
Впрочем всё от людей зависит.
Мы вас знаем и не каждый открыто пишет и выкладывает фото прямо из своего окна.
Если ваш дед имеет боевой путь, смело выкладывайте, и будьте достойны деда.
Даже если дед имел немного наград, то стесняться этого не нужно.
Дедам нашим награды не раздавали просто так и даже одна медаль или орден, особенно в первые два года войны - это подвиг.
Да и само участие в войне по защите нашей Родины достойно уважения.
Впрочем вы конечно никому ничего не обязаны здесь.
Но вам будет проще и уважение будет как к Дракону.
Ну если писать будете с хорошим смыслом интересные вещи :lol:
Так что так.
Не обижайтесь излишне на троллей. :-)
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12104
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 22:59
#3645
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А вот с НГ спрос другой.
Как долго у вас будет работать террористическая шайка провокаторов, шпионов и националистов явно оплачиваемых и работающих на сайтах?
По поводу постов пользователя Абайка и его компашки на территории РФ вас вполне можно рассматривать часто на грани с точки зрения статей УК.
Про разжигание и ещё одной недавно дополненной где говорится про попытки принижения роли, пересмотр итогов итд. Не будем давать номера всяким страждущим, вы их знаете возможно.
Как говорил тов Сухов Восток — дело тонкое. Но плевать на законы соседней страны я бы сейчас в этих условиях поиска врагов не стал.
Никто не знает как повернётся, и чем выйдет, и где кто окажется.
Абайка со своими хозяевами и всем бандподпольем, адреса которого и вам наверняка хорошо известны, ускачет как черный Абдулла, переодевшись в чадру, а ваши редакционные фамилии останутся и не хотелось бы, чтоб вас спрашивали.
Так как некоторым образом вы всё-таки луч небольшого света в этом темном царстве коррумпированных пожирателей деревьев.
Так что, вам зазря убиваться не советуем — напрасное это занятие. :lol:
До свидания, барышни! Извините, коль что не так.
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