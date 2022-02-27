Отправлено: - 18:18

ACROS:

Может причина в другом: рыба где глубже, человек где лучше, или холодильник.

Цитата:Тогда вопрос в другом - почему человек едет туда, где лучше?!Что делает правительство для того, чтобы сократить количество уезжающих?!Или наоборот - стимулирует увеличение количества уезжающих, принимая законы,которые всё больше ограничивают функционирование русского языка. Вывески, адресные таблички, дорожные указатели, переход на латиницу. Список можно продолжать.