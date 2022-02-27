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≡ Планета Земля может быть разумным существом - ученые
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43657
Планета Земля может быть разумным существом - ученые
Отправлено: 27.02.22 - 12:41
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Как предположили астрофизики, этот "планетный" суперорганизм обладает разумом. При этом современная человеческая цивилизация является незрелой техносферой, которая пока не может гармонично взаимодействовать с планетой.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12104
Re: Планета Земля может быть разумным существом - ученые
Отправлено: 27.02.22 - 12:41
#1
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Прямо страшная новость утра для некоторых древогрызущих дикарей - опустынивателей из акиматов. :lol:
Они же поперхнуться с утра могут, прочитав такое, если конечно ещё читать не разучились. :lol:
Грызли грызли грызли чужие деревья в чужом городе и вдруг бац - планета живая! :lol:
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1
* 111
(Только чтение)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9602
Re: Планета Земля может быть разумным существом - ученые
Отправлено: 27.02.22 - 13:42
#2
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Поживут поживут, да и улетят, как сюда и прилетели..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
675
Планета Земля может быть разумным существом - ученые
Отправлено: 27.02.22 - 20:46
#3
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А еще она плоская и стоит на трёх верблюдах. И имя верблюдов: энике, бенике и еще какой-то.
А еще когда деревья шатается, образуется ветер.
:-o

[Исправлено: Don Julio, 27.02.2022 - 20:47]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
146
Re: Планета Земля может быть разумным существом - ученые
Отправлено: 27.02.22 - 21:21
#4
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Почему тогда разумная Земля до сих пор не стряхнула с себя самый вредный и опасный для неё вид - человека?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
675
Re: Планета Земля может быть разумным существом - ученые
Отправлено: 27.02.22 - 22:21
#5
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Цитата:
Skeptic:
Почему тогда разумная Земля

Мне интересно что вкурили эти астрофизики перед тем, как выдвинуть данную гипотезу?
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