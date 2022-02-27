А вот с НГ спрос другой.
Как долго у вас будет работать террористическая шайка провокаторов, шпионов и националистов явно оплачиваемых и работающих на сайтах?
По поводу постов пользователя Абайка и его компашки на территории РФ вас вполне можно рассматривать часто на грани с точки зрения статей УК.
Про разжигание и ещё одной недавно дополненной где говорится про попытки принижения роли, пересмотр итогов итд. Не будем давать номера всяким страждущим, вы их знаете возможно.
Как говорил тов Сухов Восток — дело тонкое. Но плевать на законы соседней страны я бы сейчас в этих условиях поиска врагов не стал.
Никто не знает как повернётся, и чем выйдет, и где кто окажется.
Абайка со своими хозяевами и всем бандподпольем, адреса которого и вам наверняка хорошо известны, ускачет как черный Абдулла, переодевшись в чадру, а ваши редакционные фамилии останутся и не хотелось бы, чтоб вас спрашивали.
Так как некоторым образом вы всё-таки луч небольшого света в этом темном царстве коррумпированных пожирателей деревьев.
Так что, вам зазря убиваться не советуем — напрасное это занятие.
До свидания, барышни! Извините, коль что не так.