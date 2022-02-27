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≡ Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43657
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 27.02.22 - 21:03
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Война идёт России против Украины, но костанайцы видят по своим телевизорам и новостным лентам только одну сторону войны, нападающую. Выкладываю телеграмм- каналы украинских СМИ, вы всё узнаете сами.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
675
Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 27.02.22 - 21:03
#1
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Вот и хорошо, что нашелся добрый человек. Открыл всем глаза. А то ить никто бы и не знал бы, если б не он.
:lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8276
Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 27.02.22 - 21:10
#2
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Цитата:
Допоможи Бог Україні!!!

Как говорится, что же вы так убиваетесь? Вы же так не убьетесь вовсе.
И не забудь пойти поставить свечку за Горловскую Мадонну
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15478
Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 27.02.22 - 22:04
#3
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Цитата:
Выкладываю телеграмм- каналы

А где нормальные ссылки на нормальные новостные сайты?
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