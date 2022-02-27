Отправлено: - 22:02

Уже не ваш земляк:

А вот клевета о том, что я кого-то там призывал убивать казахов, не удалена. Как и клевета о том, что я якобы сдал детей в детдом.

Уже не ваш земляк:

Кстати, тот же 111-ый клеветал, что мой бывший аккаунт был удалён редакцией за мои якобы многочисленные нарушения. Опять же, за своё враньё не понёс никакого наказания.

Уже не ваш земляк:

ПыСы. Вы сами видите, кому и что я пишу в личку.

Цитата:Ссылки дайте. На конкретный комментарий.Цитата:Ссылку пожалуйста.Цитата:Каким образом я могу это видеть? Личная переписка недоступна администрации сайта. Целиком и полностью то, что вы пишете в личке, это ваша ответственность. Но нарушать нельзя и там.