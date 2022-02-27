Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 15:40
У меня один вопрос - редакция объявила войну лично мне, встав на сторону 111-го?! Иначе как ещё можно объяснить удаление моих комментов, в которых я цитировал высказывания 111-го, тогда ещё 112-го. Если и этот вопрос будет удалён, то этим вы только подтвердите мои догадки.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 19:07
Цитата:
Ответил вам лично, повторю здесь. Отношения с другими пользователями выясняйте вне этого чата, пожалуйста.
Уже не ваш земляк:
У меня один вопрос - редакция объявила войну лично мне, встав на сторону 111-го?
У меня один вопрос - редакция объявила войну лично мне, встав на сторону 111-го?
Ответил вам лично, повторю здесь. Отношения с другими пользователями выясняйте вне этого чата, пожалуйста.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 19:25
Цитата:
Ну так и вы соблюдайте нейтралитет, а не вставайте на сторону внучка. А то он уже имеет наглость ТРЕБОВАТЬ что-то там от редакции.В таком случае я имею право требовать удалять все его лживые утверждения.
Тимур Гафуров:
Ну так и вы соблюдайте нейтралитет, а не вставайте на сторону внучка. А то он уже имеет наглость ТРЕБОВАТЬ что-то там от редакции.В таком случае я имею право требовать удалять все его лживые утверждения.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 19:45
Требую опубликовать здесь публично все те угрозы, которые я якобы предъявляю 111-му в личке. Если никаких угроз в его адрес с моей стороны не было, ПРОШУ заблокировать аккаунт 111-го за распространение клеветы.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 20:23
Цитата:
Если вы считаете, что есть нарушение, сообщайте об этом с активной ссылкой
Уже не ваш земляк:
Ну так и вы соблюдайте нейтралитет, а не вставайте на сторону внучка.
Ну так и вы соблюдайте нейтралитет, а не вставайте на сторону внучка.
Если вы считаете, что есть нарушение, сообщайте об этом с активной ссылкой
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 20:24
Цитата:
От кого именно требуете?
Цитата:
Активную ссылку дайте на комментарий, в котором вас обвиняют.
Уже не ваш земляк:
Требую опубликовать здесь публично все те угрозы, которые я якобы предъявляю 111-му в личке.
Требую опубликовать здесь публично все те угрозы, которые я якобы предъявляю 111-му в личке.
От кого именно требуете?
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Если никаких угроз в его адрес с моей стороны не было, ПРОШУ заблокировать аккаунт 111-го за распространение клеветы.
Если никаких угроз в его адрес с моей стороны не было, ПРОШУ заблокировать аккаунт 111-го за распространение клеветы.
Активную ссылку дайте на комментарий, в котором вас обвиняют.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 20:27
Цитата:
Определение истинности фактов в комментариях не входит в задачи модерации. Если вы считаете, что ваш оппонент лжет, опровергайте фактами. Если вы считаете, что он клевещет на вас, сообщайте администрации.
Уже не ваш земляк:
В таком случае я имею право требовать удалять все его лживые утверждения.
В таком случае я имею право требовать удалять все его лживые утверждения.
Определение истинности фактов в комментариях не входит в задачи модерации. Если вы считаете, что ваш оппонент лжет, опровергайте фактами. Если вы считаете, что он клевещет на вас, сообщайте администрации.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 20:55
Цитата:
1 111(Полноправные пользователи)Регистрация:17.01.12Сообщений:9580 Флуд и оффтопик (часть 6)Отправлено: 27.02.22 - 15:57#9760 Цитата:Уже не ваш земляк:обязательно дойду до истории с дедомЯ твою мать трогаю?Как ты моего умершего деда, Героя Советского Союза?Кстати, прошу модераторов забанить провокатора в режим Чтение.Превратил все темы в сплошную жалобу.В личке еще травит..
Пожалуйста! Не благодарите! Вы ведь любите, чтобы вашу работу делал кто-то другой.
Тимур Гафуров:
Активную ссылку дайте на комментарий, в котором вас обвиняют.
Активную ссылку дайте на комментарий, в котором вас обвиняют.
1 111(Полноправные пользователи)Регистрация:17.01.12Сообщений:9580 Флуд и оффтопик (часть 6)Отправлено: 27.02.22 - 15:57#9760 Цитата:Уже не ваш земляк:обязательно дойду до истории с дедомЯ твою мать трогаю?Как ты моего умершего деда, Героя Советского Союза?Кстати, прошу модераторов забанить провокатора в режим Чтение.Превратил все темы в сплошную жалобу.В личке еще травит..
Пожалуйста! Не благодарите! Вы ведь любите, чтобы вашу работу делал кто-то другой.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 21:11
Цитата:
Какую именно работу? Здесь нарушения нет в комментарии.
Цитата:
Пользователь 111, поясните, пожалуйста. Угрозы в личных сообщениях - это очень серьезное нарушение. За вольности в личке мы вынуждены были попрощаться с Диктором СИЗО.
Уже не ваш земляк:
Вы ведь любите, чтобы вашу работу делал кто-то другой.
Вы ведь любите, чтобы вашу работу делал кто-то другой.
Какую именно работу? Здесь нарушения нет в комментарии.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
В личке еще травит..
В личке еще травит..
Пользователь 111, поясните, пожалуйста. Угрозы в личных сообщениях - это очень серьезное нарушение. За вольности в личке мы вынуждены были попрощаться с Диктором СИЗО.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 21:18
Хотя я не прав - есть нарушения. Просмотрел ветку и удалил всю перепалку между вами. Модератору указал на это.
НО вопрос к пользователю 111 всё равно требует ответа
НО вопрос к пользователю 111 всё равно требует ответа
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 5
|Зарегистрированные пользователи: 111
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать