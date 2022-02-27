Отправлено: - 19:07

Уже не ваш земляк:

У меня один вопрос - редакция объявила войну лично мне, встав на сторону 111-го?

Цитата:Ответил вам лично, повторю здесь. Отношения с другими пользователями выясняйте вне этого чата, пожалуйста.