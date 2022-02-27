Отправлено: - 21:12

111:

Я то парень золотой.

111:

Для тебя бесплатно, если приедишь когда нибудь в Костанай..

Цитата:Только с...., да!?Цитата:Забились.Пацан сказал, пацан сделал. И это, у меня три песни любимые. Хава Нагила, Владимирский централ-ветер северный и Родина моя- Белоруссия!Сумеет освоить к моему приезду?Её кулинарные способности вообще пофиг.