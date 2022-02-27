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В Алматы прошел митинг против «депутатов-дармоедов» и за регистрацию новых партий
В Алматы прошел митинг против «депутатов-дармоедов» и за регистрацию новых партий
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