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≡ В Алматы прошел митинг против «депутатов-дармоедов» и за регистрацию новых партий
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43657
В Алматы прошел митинг против «депутатов-дармоедов» и за регистрацию новых партий
Отправлено: 27.02.22 - 20:30
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Оппозиционный политик и бывший государственный деятель Балташ Турсумбаев высказался, что "с каждым разом на митинги собираются все больше людей", в чем он видит активизацию гражданских инициатив в Казахстане.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
669
Re: В Алматы прошел митинг против «депутатов-дармоедов» и за...
Отправлено: 27.02.22 - 20:30
#1
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Как все замечательно. Люди, в свободной стране, смело и открыто высказали своё мнение. Которое на крен никому не нужно.
Организаторы отчитались о проведении митинга по авансовому отчёту, который сдали в бухгалтерию.
Все чинно, благородно!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24388
В Алматы прошел митинг против «депутатов-дармоедов» и за регистрацию новых партий
Отправлено: 27.02.22 - 20:46
#2
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Цитата:

«Путин со своими головорезами напала на Украину» и призвала казахстанцев «поддержать братский народ Украины».

Желающие - поддерживайте братский народ... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 27.02.2022 - 20:47]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9593
Re: В Алматы прошел митинг против «депутатов-дармоедов» и за...
Отправлено: 27.02.22 - 21:14
#3
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Давно пора..
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