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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 20:50
Интересно, давно хотел спросить, эта штука тараканов ловит своими усиками?
Может потом , когда новое куплю, подарю его своему другу с России..
[Исправлено: 111, 27.02.2022 - 20:50]
Может потом , когда новое куплю, подарю его своему другу с России..
[Исправлено: 111, 27.02.2022 - 20:50]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 669
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 20:50
Цитата:
Ты уточни, чо она хочет. И с какой целью куда хочет.
А то мало ли!
Цитата:
И все гнутые об лоб любителя пивных напитков местного производства!?
111:
Хочет какую то фиговину, не знаю что это
Хочет какую то фиговину, не знаю что это
Ты уточни, чо она хочет. И с какой целью куда хочет.
А то мало ли!
Цитата:
111:
Сковородок у нее хватает.
Сковородок у нее хватает.
И все гнутые об лоб любителя пивных напитков местного производства!?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 20:54
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24388
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 20:57
Цитата:
Браслет, наверное, хочет?.Надо - купить...
111:
Хочет какую то фиговину, не знаю что это, на руку одевается..
Хочет какую то фиговину, не знаю что это, на руку одевается..
Браслет, наверное, хочет?.Надо - купить...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 20:57
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 20:58
Цитата:
Вроде браслет, а еще как то называется, не помню..
drakon:
Браслет, наверное
Браслет, наверное
Вроде браслет, а еще как то называется, не помню..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 669
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 20:59
Цитата:
Марик, А почему у тебя аренда?
Сколько стоит снять твою кухарку на пару-тройку часов? Хочу чтоб мне че нить сбацала. Или забубенила. Озвучь ценник. Скидки у тебя есть?
111:
Все таки навесила шарики... Это как готовить..
Все таки навесила шарики... Это как готовить..
Марик, А почему у тебя аренда?
Сколько стоит снять твою кухарку на пару-тройку часов? Хочу чтоб мне че нить сбацала. Или забубенила. Озвучь ценник. Скидки у тебя есть?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 20:59
Цитата:
Я то парень золотой.
Сковородки ровные..
Don Julio:
все гнутые об лоб любителя пивных напитков местного производства!?
все гнутые об лоб любителя пивных напитков местного производства!?
Я то парень золотой.
Сковородки ровные..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:01
Цитата:
Нет аренды, я ей говорил, давай готовить на вынос, нет, не хочет..
Ну там да, опыт большой надо..
Don Julio:
Марик, А почему у тебя аренда?
Марик, А почему у тебя аренда?
Нет аренды, я ей говорил, давай готовить на вынос, нет, не хочет..
Ну там да, опыт большой надо..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:02
Цитата:
Для тебя бесплатно, если приедишь когда нибудь в Костанай..
Don Julio:
Хочу чтоб мне че нить сбацала.
Хочу чтоб мне че нить сбацала.
Для тебя бесплатно, если приедишь когда нибудь в Костанай..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:05
Скажу ей чтоб пиццу тебе сварганила..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 974
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:08
Цитата:
Лет 5-7 назад несколько раз приходил.
Это если от лифта налево.
Булат, фамилию не помню, работает в какой-то борцовской организации.
[Исправлено: serg kost, 27.02.2022 - 21:11]
111:
А ты у каких хозяев был
А ты у каких хозяев был
Лет 5-7 назад несколько раз приходил.
Это если от лифта налево.
Булат, фамилию не помню, работает в какой-то борцовской организации.
[Исправлено: serg kost, 27.02.2022 - 21:11]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 669
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:12
Цитата:
Только с...., да!?
Цитата:
Забились.
Пацан сказал, пацан сделал. И это, у меня три песни любимые. Хава Нагила, Владимирский централ-ветер северный и Родина моя- Белоруссия!
Сумеет освоить к моему приезду?
Её кулинарные способности вообще пофиг.
111:
Я то парень золотой.
Я то парень золотой.
Только с...., да!?
Цитата:
111:
Для тебя бесплатно, если приедишь когда нибудь в Костанай..
Для тебя бесплатно, если приедишь когда нибудь в Костанай..
Забились.
Пацан сказал, пацан сделал. И это, у меня три песни любимые. Хава Нагила, Владимирский централ-ветер северный и Родина моя- Белоруссия!
Сумеет освоить к моему приезду?
Её кулинарные способности вообще пофиг.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:15
Цитата:
Саша Северный и моя любимая.
Приедишь, само собой.
Don Julio:
Владимирский централ-ветер северный и Ро
Владимирский централ-ветер северный и Ро
Саша Северный и моя любимая.
Приедишь, само собой.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:17
Цитата:
Ну да, у него взял..
Ниче себе..
serg kost:
Лет 5-7 назад несколько раз приходил. Это если от лифта налево. Булат, фамилию не помню, работает в какой-то борцовской
Лет 5-7 назад несколько раз приходил. Это если от лифта налево. Булат, фамилию не помню, работает в какой-то борцовской
Ну да, у него взял..
Ниче себе..
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