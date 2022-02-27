Прогноз на 5 дней
небольшая облачность-14°C
  • 775 мм рт.ст.
  • 98% влажность
  • Ю-ЮВ, 1.26 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 653 из 654«1...651652653654»
Ответить Новый топик
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9593
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 20:50
#9781
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, давно хотел спросить, эта штука тараканов ловит своими усиками?
Может потом , когда новое куплю, подарю его своему другу с России..



[Исправлено: 111, 27.02.2022 - 20:50]
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
669
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 20:50
#9782
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Хочет какую то фиговину, не знаю что это

Ты уточни, чо она хочет. И с какой целью куда хочет.
А то мало ли!
Цитата:
111:
Сковородок у нее хватает.

И все гнутые об лоб любителя пивных напитков местного производства!?
:-o
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9593
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 20:54
#9783
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все таки навесила шарики...
Это как готовить..

Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24388
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 20:57
#9784
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Хочет какую то фиговину, не знаю что это, на руку одевается..

Браслет, наверное, хочет?.Надо - купить... :lol: :oops:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9593
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 20:57
#9785
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, кухарка что то с грибов хочет делать..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9593
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 20:58
#9786
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Браслет, наверное

Вроде браслет, а еще как то называется, не помню..
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
669
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 20:59
#9787
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Все таки навесила шарики... Это как готовить..

Марик, А почему у тебя аренда?
Сколько стоит снять твою кухарку на пару-тройку часов? Хочу чтоб мне че нить сбацала. Или забубенила. Озвучь ценник. Скидки у тебя есть?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9593
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 20:59
#9788
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
все гнутые об лоб любителя пивных напитков местного производства!?

Я то парень золотой.
Сковородки ровные..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9593
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:01
#9789
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Марик, А почему у тебя аренда?

Нет аренды, я ей говорил, давай готовить на вынос, нет, не хочет..
Ну там да, опыт большой надо..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9593
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:02
#9790
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Хочу чтоб мне че нить сбацала.

Для тебя бесплатно, если приедишь когда нибудь в Костанай..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9593
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:05
#9791
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажу ей чтоб пиццу тебе сварганила..
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
974
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:08
#9792
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А ты у каких хозяев был

Лет 5-7 назад несколько раз приходил.
Это если от лифта налево.
Булат, фамилию не помню, работает в какой-то борцовской организации.

[Исправлено: serg kost, 27.02.2022 - 21:11]
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
669
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:12
#9793
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я то парень золотой.

Только с...., да!?
:lol:
Цитата:
111:
Для тебя бесплатно, если приедишь когда нибудь в Костанай..

Забились.
Пацан сказал, пацан сделал. И это, у меня три песни любимые. Хава Нагила, Владимирский централ-ветер северный и Родина моя- Белоруссия!
Сумеет освоить к моему приезду?
Её кулинарные способности вообще пофиг.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9593
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:15
#9794
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Владимирский централ-ветер северный и Ро

Саша Северный и моя любимая.
Приедишь, само собой.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9593
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:17
#9795
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Лет 5-7 назад несколько раз приходил. Это если от лифта налево. Булат, фамилию не помню, работает в какой-то борцовской

Ну да, у него взял..
Ниче себе..
Профайл
Страница 653 из 654«1...651652653654»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Тимур Гафуров, Don Julio

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS