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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1587
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 15:40
#3621
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У меня один вопрос - редакция объявила войну лично мне, встав на сторону 111-го?! Иначе как ещё можно объяснить удаление моих комментов, в которых я цитировал высказывания 111-го, тогда ещё 112-го. Если и этот вопрос будет удалён, то этим вы только подтвердите мои догадки.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
931
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 19:07
#3622
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
У меня один вопрос - редакция объявила войну лично мне, встав на сторону 111-го?

Ответил вам лично, повторю здесь. Отношения с другими пользователями выясняйте вне этого чата, пожалуйста.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1587
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 19:25
#3623
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Ну так и вы соблюдайте нейтралитет, а не вставайте на сторону внучка. А то он уже имеет наглость ТРЕБОВАТЬ что-то там от редакции.В таком случае я имею право требовать удалять все его лживые утверждения.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1587
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 19:45
#3624
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Требую опубликовать здесь публично все те угрозы, которые я якобы предъявляю 111-му в личке. Если никаких угроз в его адрес с моей стороны не было, ПРОШУ заблокировать аккаунт 111-го за распространение клеветы.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
931
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 20:23
#3625
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Ну так и вы соблюдайте нейтралитет, а не вставайте на сторону внучка.

Если вы считаете, что есть нарушение, сообщайте об этом с активной ссылкой
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
931
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 20:24
#3626
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Требую опубликовать здесь публично все те угрозы, которые я якобы предъявляю 111-му в личке.

От кого именно требуете?
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Если никаких угроз в его адрес с моей стороны не было, ПРОШУ заблокировать аккаунт 111-го за распространение клеветы.

Активную ссылку дайте на комментарий, в котором вас обвиняют.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
931
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 20:27
#3627
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
В таком случае я имею право требовать удалять все его лживые утверждения.

Определение истинности фактов в комментариях не входит в задачи модерации. Если вы считаете, что ваш оппонент лжет, опровергайте фактами. Если вы считаете, что он клевещет на вас, сообщайте администрации.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1587
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 20:55
#3628
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Активную ссылку дайте на комментарий, в котором вас обвиняют.

1 111(Полноправные пользователи)Регистрация:17.01.12Сообщений:9580 Флуд и оффтопик (часть 6)Отправлено: 27.02.22 - 15:57#9760 Цитата:Уже не ваш земляк:обязательно дойду до истории с дедомЯ твою мать трогаю?Как ты моего умершего деда, Героя Советского Союза?Кстати, прошу модераторов забанить провокатора в режим Чтение.Превратил все темы в сплошную жалобу.В личке еще травит..
Пожалуйста! Не благодарите! Вы ведь любите, чтобы вашу работу делал кто-то другой.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
931
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 21:11
#3629
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Вы ведь любите, чтобы вашу работу делал кто-то другой.

Какую именно работу? Здесь нарушения нет в комментарии.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
В личке еще травит..

Пользователь 111, поясните, пожалуйста. Угрозы в личных сообщениях - это очень серьезное нарушение. За вольности в личке мы вынуждены были попрощаться с Диктором СИЗО.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
931
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.02.22 - 21:18
#3630
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Хотя я не прав - есть нарушения. Просмотрел ветку и удалил всю перепалку между вами. Модератору указал на это.
НО вопрос к пользователю 111 всё равно требует ответа
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