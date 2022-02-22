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≡ «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
 
 
Страница 10 из 10«1...8910
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43655
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 10:17
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Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам заявил, что Кремль признает независимыми государствами самопровозглашенные сепаратистские образования "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, с которыми подписывает договоры о дружбе и сотрудничестве.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14950
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 23.02.22 - 02:00
#135
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Цитата:
Don Julio:
Сначала Каин родил Авеля, а чуть попозже сепаратисты по имени Жанибек и Керей образовали Казахское ханство, отколовшись от Узбеков.

После этого дед Мазай собрал каждой твари по паре и поехал с корабля на бал...
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
972
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 23.02.22 - 09:20
#136
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Цитата:
Трамп сегодня назвал действия Путина гениальными. Путин играет роль миротворца, и он сможет поддержать мир. США должны использовать такую тактитку на своей южной границе. 
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3083
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 23.02.22 - 10:10
#137
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Какие прогнозы нашей валюты теперь? 500 к 1 когда будет, через неделю или к Наурызу?
Позавчера смотрел этот цирк по всем региональным каналам России. И прям как у нас. Решение давно уже приняли, все уже подписано всеми. А они тут типа решают, помогать не помогать. И да, всетаки Байден был прав месяц назад ,когда говорил что будет война. И вот она идет. А платим за нее мы. Казахстан даже больше заплатит наверно, чем Россия. В России хоть какая-то экономика. у нас то ее нет.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
972
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 23.02.22 - 10:41
#138
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Сырьё и продукты питания будут дорожать во всём мире.
А собственное производство может и начнут развивать. Тут сейчас от власти всё зависит. Временщики там наверху, или патриоты?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9571
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 23.02.22 - 12:08
#139
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Какой шикарный праздник на 23 февраля устроил Путин..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
972
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 23.02.22 - 16:10
#140
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Вчерашний прогноз погоды на канале Россия 24
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1582
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 27.02.22 - 16:07
#141
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Для тех, кто вопит о том, что Украина Была всегда. Не сочтите за труд, поищите в интернетах то, что из себя представляла Украина перед вхождением в состав России в 1654-ом году. Будете удивлены. А ещё поищите, какие города и какой царь или император(-ица) основали. И какие земли и кто присоединил к Украине.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
653
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 27.02.22 - 16:08
#142
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Решено выпустить всех заключённых из украинских тюрем — прокурор Андрей Синюк. Киевский режим надеется, что зеки «помогут» помешать освобождению Украины. Зря надеются. А вот террор в отношении мирных людей приобретёт новые масштабы.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14950
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 27.02.22 - 16:15
#143
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Цитата:
гражданин СССР:
Решено выпустить всех заключённых из украинских тюрем — прокурор Андрей Синюк.

Вкупе со свободными автоматами это будет взрывная смесь. Правда, не против Российской армии, а против своих же граждан.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1582
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 27.02.22 - 18:05
#144
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Цитата:
гражданин СССР:

Цитата:
Victor Yang:

Твори бардак! Мы здесь проездом...
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
653
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 27.02.22 - 18:40
#145
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Цитата:
Victor Yang:
Вкупе со свободными автоматами это будет взрывная смесь. Правда, не против Российской армии, а против своих же граждан.

Майданутые до сих пор не поняли, кто для Украины настоящий враг....
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Страница 10 из 10«1...8910
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