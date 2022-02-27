Прогноз на 5 дней
ясно-13°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • Ю-ЮЗ, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43655
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 27.02.22 - 11:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аналитики компании DataMetrics выделили несколько наиболее важных моментов, которые помешали реализовать программу успешно: это трудности с жильем, трудоустройством и неразвитость инфраструктуры.
Читать новость

C
§ CrazyBeaver
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.06.15
Сообщений:
167
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 13:54
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну приехал у меня знакомый с юга на север. Поселился в Аманкарагае и что ему сказали, когда он обратился по поводу этой программы? - "Вы не казах", вот и все. И у нас на севере - это не на юге барашков пасти, поэтому после получения дотаций и сваливают обратно.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2672
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 15:19
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чиновники и акунуматы (позаимствую выражение Серого), до сих пор нормальные условия не создали что ли? Да уж, столько денег выделено.

В 2016 году обсуждали вопросы касающейся переселении, думал что всё нормально организуют, цитирую отрывок:

Кайрат стайер: Время покажет, есть программы и они будут исполняться, сворачивать их никто не будет, хоть миллионы комментариев народ напишет. В части касающейся увеличения количества населения, как раз в сказках и легендах, детей находят в огороде или аист приносит. В реальной жизни достижение указанных целей планомерно и поэтапно, выполнимая задача. Можно создать дополнительные рабочие места, очень серьезный вопрос, властям совместно с учебными заведениями уже надо заниматься данными проблемами, все надо прорабатывать, возможно это делается, скорее всего все расписано, поживем увидим. А как по другому, если сидеть сложа руки, то тогда через определенное время народа вообще мало останется, согласен надо создавать условия для достойного жизнеобеспечения.

Подробнее здесь:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2710
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 15:24
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
русский язык из конституции выдавил


Отсутствие этого русского языка как то отразилось, лично на вас ? И если отразилось: как это выглядело ( только без демагогий и лапши). Я, что то отсутствие этого русского языка в Конституции НИСКОЛЬКО не заметил, как впрочем и миллионы русскоязычных: как разговаривал на русском при Союзе, так и разговариваю при Тауыльсыздыке-ровным счётом НИЧЕГО не изменилось.
Может причина в другом: рыба где глубже, человек где лучше, или холодильник.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1582
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 18:18
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Может причина в другом: рыба где глубже, человек где лучше, или холодильник.

Тогда вопрос в другом - почему человек едет туда, где лучше?!Что делает правительство для того, чтобы сократить количество уезжающих?!Или наоборот - стимулирует увеличение количества уезжающих, принимая законы,которые всё больше ограничивают функционирование русского языка. Вывески, адресные таблички, дорожные указатели, переход на латиницу. Список можно продолжать.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS