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«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43655
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 10:17
Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам заявил, что Кремль признает независимыми государствами самопровозглашенные сепаратистские образования "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, с которыми подписывает договоры о дружбе и сотрудничестве.
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«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 23.02.22 - 02:00
Цитата:
После этого дед Мазай собрал каждой твари по паре и поехал с корабля на бал...
Don Julio:
Сначала Каин родил Авеля, а чуть попозже сепаратисты по имени Жанибек и Керей образовали Казахское ханство, отколовшись от Узбеков.
Сначала Каин родил Авеля, а чуть попозже сепаратисты по имени Жанибек и Керей образовали Казахское ханство, отколовшись от Узбеков.
После этого дед Мазай собрал каждой твари по паре и поехал с корабля на бал...
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 23.02.22 - 09:20
Цитата:
Трамп сегодня назвал действия Путина гениальными. Путин играет роль миротворца, и он сможет поддержать мир. США должны использовать такую тактитку на своей южной границе.
(Полноправные пользователи)
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- 05.07.13
- Сообщений:
- 3083
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 23.02.22 - 10:10
Какие прогнозы нашей валюты теперь? 500 к 1 когда будет, через неделю или к Наурызу?
Позавчера смотрел этот цирк по всем региональным каналам России. И прям как у нас. Решение давно уже приняли, все уже подписано всеми. А они тут типа решают, помогать не помогать. И да, всетаки Байден был прав месяц назад ,когда говорил что будет война. И вот она идет. А платим за нее мы. Казахстан даже больше заплатит наверно, чем Россия. В России хоть какая-то экономика. у нас то ее нет.
Позавчера смотрел этот цирк по всем региональным каналам России. И прям как у нас. Решение давно уже приняли, все уже подписано всеми. А они тут типа решают, помогать не помогать. И да, всетаки Байден был прав месяц назад ,когда говорил что будет война. И вот она идет. А платим за нее мы. Казахстан даже больше заплатит наверно, чем Россия. В России хоть какая-то экономика. у нас то ее нет.
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 23.02.22 - 10:41
Сырьё и продукты питания будут дорожать во всём мире.
А собственное производство может и начнут развивать. Тут сейчас от власти всё зависит. Временщики там наверху, или патриоты?
А собственное производство может и начнут развивать. Тут сейчас от власти всё зависит. Временщики там наверху, или патриоты?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9571
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 23.02.22 - 12:08
Какой шикарный праздник на 23 февраля устроил Путин..
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 23.02.22 - 16:10
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 27.02.22 - 16:07
Для тех, кто вопит о том, что Украина Была всегда. Не сочтите за труд, поищите в интернетах то, что из себя представляла Украина перед вхождением в состав России в 1654-ом году. Будете удивлены. А ещё поищите, какие города и какой царь или император(-ица) основали. И какие земли и кто присоединил к Украине.
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 27.02.22 - 16:08
Решено выпустить всех заключённых из украинских тюрем — прокурор Андрей Синюк. Киевский режим надеется, что зеки «помогут» помешать освобождению Украины. Зря надеются. А вот террор в отношении мирных людей приобретёт новые масштабы.
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 27.02.22 - 16:15
Цитата:
Вкупе со свободными автоматами это будет взрывная смесь. Правда, не против Российской армии, а против своих же граждан.
гражданин СССР:
Решено выпустить всех заключённых из украинских тюрем — прокурор Андрей Синюк.
Решено выпустить всех заключённых из украинских тюрем — прокурор Андрей Синюк.
Вкупе со свободными автоматами это будет взрывная смесь. Правда, не против Российской армии, а против своих же граждан.
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 27.02.22 - 18:05
Цитата:
Цитата:
Твори бардак! Мы здесь проездом...
гражданин СССР:
Цитата:
Victor Yang:
Твори бардак! Мы здесь проездом...
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 27.02.22 - 18:40
Цитата:
Майданутые до сих пор не поняли, кто для Украины настоящий враг....
Victor Yang:
Вкупе со свободными автоматами это будет взрывная смесь. Правда, не против Российской армии, а против своих же граждан.
Вкупе со свободными автоматами это будет взрывная смесь. Правда, не против Российской армии, а против своих же граждан.
Майданутые до сих пор не поняли, кто для Украины настоящий враг....
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