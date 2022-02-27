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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 651 из 651«1...649650651
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9571
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 13:37
#9751
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Цитата:
Сыкымы:

Видишь удаленные 9 комментариев?
У меня было 3.
Что можешь сказать?
Или ты делаешь это выборочно?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12096
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 15:43
#9752
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Цитата:
ACROS:
Ну это из разряда ОБС и несерьёзно: что Чингизхан был казахом из рода шапырашты и земля была плоская

Я конечно все понимаю
Что у вас и большинства русских сейчас истерика
Вам вроде и надо поддерживать своих но вы подсознательно понимаете что свои сейчас совершают историческую ошибку масштаба гитлеровской Германии
Все видео с трупами русских для вас это фейк всем доказательствам вы не хотите верить
Я понимаю
Это защитная реакция мозга на чудовищные события, и это вполне нормально
Но давайте не будем усугублять
Всё-таки вы взрослый человек
В партийной школе якобы учились
Мне просто оскорбительно доказывать вам прописные истины которые вы прекрасно понимаете но просто пытаетесь сохранить лицо
Крым был турецкий а сейчас он в России
Каким образом Россия умудрялась так защищаться что из мелкой окраиной деревни захватила 1/6 часть планеты?
Только не говорите мне что это звёзды так совпали и Россия мирно не нападая присоединила все земли от немецкого калининграда до японского острова Итуруп От Чукотки и до дагестанского аула Дарго


Цитата:
ACROS:
Это тоже из разряда: кто больше- 3500 тысячи - я не силён в высшей математике, но это примерно- 3 500 000 бойцов, не так ли ??

Незнаю с утра не смотрел ещё колличество русских ребятишек убитых на Украине
Но судя по тому что Россия вводит второй эшелон войск а в Минск впопыхах прилетела российская делегация прося перемирия то у российских матерей есть лишний повод теперь выпить водки на поминках
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12096
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 15:46
#9753
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Цитата:
111:
Ну злее может, но расчета, холодного, решимости нет

Ну полно полно вам
Сжечь БТР с начинкой из 18летних русских ребятишек тут нужен и холодный расчет и решимость и злость
Цитата:
ACROS:
Фотоотчёт празднования, как у 111-го.

А ключи от квартиры где деньги лежат вам не прислать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9571
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 16:10
#9754
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О, пошли жалобы на меня..
Я то думал что то не то..
Нет, каждые 24 часа как по часам...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9571
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 16:11
#9755
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И да поможет мне Путин!
Он тоже не уважает ойропейцев именно за это..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9571
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 16:43
#9756
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Как хорошо.
Хоть форум зашевелился, такие прекрасные для форума новости..
Бывают только по счастливым датам...
Зимой нам не дали о наших митингах говорить,отключили все, хоть сейчас весело..
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1578
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 16:44
#9757
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Из удалённого - внучок жаловался ещё в 2015-ом году, что один из форумчан, Третьякофф, пообещал с него спросить жёстко. Со слов внучка, Третьякофф, пообещал зарезать его самого и вырезать всю его семью. Вывод - своей неконтролируемой умом болтовнёй внучок подставляет своих родных. Которых он сам терпеть не может, что следовало из другого удалённого здесь поста.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1578
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 16:45
#9758
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Да здравствует самая беспристрастная модерация! Счастья, здоровья и благополучия здешним цензорам!
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1578
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 16:51
#9759
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Любой желающий может проверить мои слова, перейдя во Re:Флуд и оффтопик. Начиная примерно с комментов под номером 3000, внучок старался вызвать к себе жалость( а ничего другого он вызвать не может), публикуя историю своей борьбы с камнем в мочеточнике. "Майн кампф" кустанайского розлива. И очень много жалостливых историй о своём детстве.
ПыСы. Я обязательно дойду до истории с дедом, Героем Советского Союза. Как бы редакция и не противилась этому.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9571
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 16:57
#9760
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
обязательно дойду до истории с дедом

Я твою мать трогаю?
Как ты моего умершего деда, Героя Советского Союза?
Кстати, прошу модераторов забанить провокатора в режим Чтение.
Превратил все темы в сплошную жалобу.
В личке еще травит..
По моему что то не в порядке с психикой..

[Исправлено: 111, 27.02.2022 - 17:02]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9571
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 17:11
#9761
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Даже в Рудном смотрю новости про Путина..
Вот уж как интересно..
Китай будет стимулировать российскую экономику, выкупая пшеницу..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9571
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 17:19
#9762
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Слушаю сразу четверых..


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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1578
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 17:30
#9763
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И редакция возьмёт под козырёк!Ибо своего слова не имеет.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1578
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 17:32
#9764
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Цитата:
111:

Не надо было начинать накидывать на себя пуха. Не имел бы последствий за своё трепло. Да, я ещё не решил, как быть с твоими обвинениями меня в том, что я призывал убивать казахов. Поэтому заткни свой рот.
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