Отправлено: - 15:43

ACROS:

Ну это из разряда ОБС и несерьёзно: что Чингизхан был казахом из рода шапырашты и земля была плоская

ACROS:

Это тоже из разряда: кто больше- 3500 тысячи - я не силён в высшей математике, но это примерно- 3 500 000 бойцов, не так ли ??

Цитата:Я конечно все понимаюЧто у вас и большинства русских сейчас истерикаВам вроде и надо поддерживать своих но вы подсознательно понимаете что свои сейчас совершают историческую ошибку масштаба гитлеровской ГерманииВсе видео с трупами русских для вас это фейк всем доказательствам вы не хотите веритьЯ понимаюЭто защитная реакция мозга на чудовищные события, и это вполне нормальноНо давайте не будем усугублятьВсё-таки вы взрослый человекВ партийной школе якобы училисьМне просто оскорбительно доказывать вам прописные истины которые вы прекрасно понимаете но просто пытаетесь сохранить лицоКрым был турецкий а сейчас он в РоссииКаким образом Россия умудрялась так защищаться что из мелкой окраиной деревни захватила 1/6 часть планеты?Только не говорите мне что это звёзды так совпали и Россия мирно не нападая присоединила все земли от немецкого калининграда до японского острова Итуруп От Чукотки и до дагестанского аула ДаргоЦитата:Незнаю с утра не смотрел ещё колличество русских ребятишек убитых на УкраинеНо судя по тому что Россия вводит второй эшелон войск а в Минск впопыхах прилетела российская делегация прося перемирия то у российских матерей есть лишний повод теперь выпить водки на поминках