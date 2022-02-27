ACROS: Ну это из разряда ОБС и несерьёзно: что Чингизхан был казахом из рода шапырашты и земля была плоская
Я конечно все понимаю Что у вас и большинства русских сейчас истерика Вам вроде и надо поддерживать своих но вы подсознательно понимаете что свои сейчас совершают историческую ошибку масштаба гитлеровской Германии Все видео с трупами русских для вас это фейк всем доказательствам вы не хотите верить Я понимаю Это защитная реакция мозга на чудовищные события, и это вполне нормально Но давайте не будем усугублять Всё-таки вы взрослый человек В партийной школе якобы учились Мне просто оскорбительно доказывать вам прописные истины которые вы прекрасно понимаете но просто пытаетесь сохранить лицо Крым был турецкий а сейчас он в России Каким образом Россия умудрялась так защищаться что из мелкой окраиной деревни захватила 1/6 часть планеты? Только не говорите мне что это звёзды так совпали и Россия мирно не нападая присоединила все земли от немецкого калининграда до японского острова Итуруп От Чукотки и до дагестанского аула Дарго
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ACROS: Это тоже из разряда: кто больше- 3500 тысячи - я не силён в высшей математике, но это примерно- 3 500 000 бойцов, не так ли ??
Незнаю с утра не смотрел ещё колличество русских ребятишек убитых на Украине Но судя по тому что Россия вводит второй эшелон войск а в Минск впопыхах прилетела российская делегация прося перемирия то у российских матерей есть лишний повод теперь выпить водки на поминках
Из удалённого - внучок жаловался ещё в 2015-ом году, что один из форумчан, Третьякофф, пообещал с него спросить жёстко. Со слов внучка, Третьякофф, пообещал зарезать его самого и вырезать всю его семью. Вывод - своей неконтролируемой умом болтовнёй внучок подставляет своих родных. Которых он сам терпеть не может, что следовало из другого удалённого здесь поста.
Любой желающий может проверить мои слова, перейдя во Re:Флуд и оффтопик. Начиная примерно с комментов под номером 3000, внучок старался вызвать к себе жалость( а ничего другого он вызвать не может), публикуя историю своей борьбы с камнем в мочеточнике. "Майн кампф" кустанайского розлива. И очень много жалостливых историй о своём детстве. ПыСы. Я обязательно дойду до истории с дедом, Героем Советского Союза. Как бы редакция и не противилась этому.
Уже не ваш земляк: обязательно дойду до истории с дедом
Я твою мать трогаю? Как ты моего умершего деда, Героя Советского Союза? Кстати, прошу модераторов забанить провокатора в режим Чтение. Превратил все темы в сплошную жалобу. В личке еще травит.. По моему что то не в порядке с психикой..
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