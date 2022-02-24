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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43655
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:12
Цитата:
У меня племяш там, за час долетит, отработает где надо и прилетит домой еще на Дальний..
Don Julio:
Но если сейчас выйдешь, месяцев через 9 можешь дойти. Л
Но если сейчас выйдешь, месяцев через 9 можешь дойти. Л
У меня племяш там, за час долетит, отработает где надо и прилетит домой еще на Дальний..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 659
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:12
Цитата:
Через неделю Китай, через месяц-Омерику!
Да вы батенька-Наполеон, какой-то!
Из палаты рядом с прокурором.
111:
Интересно, Германия по меньше, там за два дня можно все захватить.. Ну за три это с Францией впридачу
Интересно, Германия по меньше, там за два дня можно все захватить.. Ну за три это с Францией впридачу
Через неделю Китай, через месяц-Омерику!
Да вы батенька-Наполеон, какой-то!
Из палаты рядом с прокурором.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:15
Цитата:
Китай объявил о вооружении им Украины немецкими комплектами в количестве 400 штук?
Don Julio:
Через неделю Китай,
Через неделю Китай,
Китай объявил о вооружении им Украины немецкими комплектами в количестве 400 штук?
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:17
А Гаубицы немецкого производства с противотанковым вооружением кто разрешил отправить?
Китайцы?
Китайцы?
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:20
Если Германию присоединят, хоть до дракоши можно будет в гости съездить..
Не на танке, так, без визы..
Не на танке, так, без визы..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 659
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:23
Цитата:
Мне эта информация пока без надобности. Пусть пока у тебя полежит, может потом как нибудь понадобится. Только пыль не забывай протирать.
Цитата:
Комплектами чего? Может там ты думаешь речь идет о комплектах Рудненского пива?
Цитата:
И что ты имеешь этим сказать!?
Что ты хочешь этим сообчить? Какую мысль донести?
Только не расплескай её пожалуйста, по дороге, этож не омлет, однако!
111:
У меня племяш там, за час долетит,
У меня племяш там, за час долетит,
Мне эта информация пока без надобности. Пусть пока у тебя полежит, может потом как нибудь понадобится. Только пыль не забывай протирать.
Цитата:
111:
Китай объявил о вооружении им Украины немецкими комплектами в количестве 400 штук?
Китай объявил о вооружении им Украины немецкими комплектами в количестве 400 штук?
Комплектами чего? Может там ты думаешь речь идет о комплектах Рудненского пива?
Цитата:
111:
Китайцы?
Китайцы?
И что ты имеешь этим сказать!?
Что ты хочешь этим сообчить? Какую мысль донести?
Только не расплескай её пожалуйста, по дороге, этож не омлет, однако!
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:27
Хм..
Вот интересно, со стороны Белоруссии напали, и требуют переговоры проводить в Белоруссии..
То есть принуждают..
Реально..
Уж лучше тогда в Казахстане..
Вот интересно, со стороны Белоруссии напали, и требуют переговоры проводить в Белоруссии..
То есть принуждают..
Реально..
Уж лучше тогда в Казахстане..
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:27
Цитата:
Ну хорошо..
Я то думал ты поговорить хотел..
По теме..
Don Julio:
Мне эта информация пока без надобности.
Мне эта информация пока без надобности.
Ну хорошо..
Я то думал ты поговорить хотел..
По теме..
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:30
Казахстан страна независимая относительно, можно было бы тут переговоры провести, тем более как Германия и Польша, не вооружает Украину..
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15851
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:36
уровень дебелизма
//Глава МИД Британии заявила, что Россия должна вывести войска из Украины перед переговорами//
//Глава МИД Британии заявила, что Россия должна вывести войска из Украины перед переговорами//
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 649
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:42
Члены американских антивоенных организаций вышли на акции протеста против действий НАТО и США. Митинги проходят во многих городах уже сегодня! Они считают, что конфликта на Донбассе можно было избежать, если бы страны-члены Организации Североатлантического договора не приняли решение об удвоении экспансионизма. Митингующие выходили на улицы с плакатами, требуя изменить курс. Активисты выходят на акции протеста против политики Белого Дома! Президента Байдена и лидеров ЕС обвиняют в милитаризации Украины и использования ее, как таран в отношениях с Россией. Многие годы НАТО вело последовательный курс на ослабление России, антивоенные активистов считают, что войну с Грузией, Украиной и террористами в Сирии, спровоцировали Соединённые Штаты и их союзники, помогавшие создать фашистские формирования и поддерживающие международный терроризм! Акции прошли в Нью-Йорке, Миннеаполисе, Сан-Франциско и других городах Соединённых Штатов. «США спонсор мирового террора»- антивоенное движение Соединённых Штатов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 659
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:42
Цитата:
Если тут тема про твоего очередного родственника, то нет. Их у тебя очень много про которых мы уже чуть-чуть знаем, и предположу, ещё есть гораздо больше, про которых пока ничего не знаем. Ты про них пока молчишь.
Цитата:
А еще лучше реально в Костанае. Корреспондентов понаедет, можно будет хаты дороже сдавать, а прибыль в рудненское вкладывать. Новую кухарку поприличнее нанять...
111:
Я то думал ты поговорить хотел.. По теме..
Я то думал ты поговорить хотел.. По теме..
Если тут тема про твоего очередного родственника, то нет. Их у тебя очень много про которых мы уже чуть-чуть знаем, и предположу, ещё есть гораздо больше, про которых пока ничего не знаем. Ты про них пока молчишь.
Цитата:
111:
То есть принуждают.. Реально.. Уж лучше тогда в Казахстане..
То есть принуждают.. Реально.. Уж лучше тогда в Казахстане..
А еще лучше реально в Костанае. Корреспондентов понаедет, можно будет хаты дороже сдавать, а прибыль в рудненское вкладывать. Новую кухарку поприличнее нанять...
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:45
Цитата:
Нет, у меня заняты и одну я уже отдал тем, кто меня растил..
Если только как статус Костанаю, чтоб немного недвижимость поднялась в цене..
Don Julio:
можно будет хаты дороже сдавать, а
можно будет хаты дороже сдавать, а
Нет, у меня заняты и одну я уже отдал тем, кто меня растил..
Если только как статус Костанаю, чтоб немного недвижимость поднялась в цене..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24386
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:50
Цитата:
Нельзя. Ещё 20 000 бонвиков, на свободе - ходят...
111:
Казахстан страна независимая относительно, можно было бы тут переговоры провести,
Казахстан страна независимая относительно, можно было бы тут переговоры провести,
Нельзя. Ещё 20 000 бонвиков, на свободе - ходят...
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 17:04
Цитата:
Все уничтожены российской спасательное мессией...
drakon:
Нельзя. Ещё 20 000 бонвиков, на свободе - ходят...
Нельзя. Ещё 20 000 бонвиков, на свободе - ходят...
Все уничтожены российской спасательное мессией...
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