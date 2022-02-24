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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
Страница 28 из 28«1...262728
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43655
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9571
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:12
#405
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Цитата:
Don Julio:
Но если сейчас выйдешь, месяцев через 9 можешь дойти. Л

У меня племяш там, за час долетит, отработает где надо и прилетит домой еще на Дальний..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
659
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:12
#406
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Цитата:
111:
Интересно, Германия по меньше, там за два дня можно все захватить.. Ну за три это с Францией впридачу

Через неделю Китай, через месяц-Омерику! :oops:
Да вы батенька-Наполеон, какой-то!
Из палаты рядом с прокурором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9571
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:15
#407
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Цитата:
Don Julio:
Через неделю Китай,

Китай объявил о вооружении им Украины немецкими комплектами в количестве 400 штук?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9571
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:17
#408
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А Гаубицы немецкого производства с противотанковым вооружением кто разрешил отправить?
Китайцы?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9571
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:20
#409
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Если Германию присоединят, хоть до дракоши можно будет в гости съездить..
Не на танке, так, без визы..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
659
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:23
#410
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Цитата:
111:
У меня племяш там, за час долетит,

Мне эта информация пока без надобности. Пусть пока у тебя полежит, может потом как нибудь понадобится. Только пыль не забывай протирать.
Цитата:
111:
Китай объявил о вооружении им Украины немецкими комплектами в количестве 400 штук?

Комплектами чего? Может там ты думаешь речь идет о комплектах Рудненского пива?
Цитата:
111:
Китайцы?

И что ты имеешь этим сказать!?
Что ты хочешь этим сообчить? Какую мысль донести?
Только не расплескай её пожалуйста, по дороге, этож не омлет, однако!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9571
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:27
#411
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Хм..
Вот интересно, со стороны Белоруссии напали, и требуют переговоры проводить в Белоруссии..
То есть принуждают..
Реально..
Уж лучше тогда в Казахстане..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9571
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:27
#412
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Цитата:
Don Julio:
Мне эта информация пока без надобности.

Ну хорошо..
Я то думал ты поговорить хотел..
По теме..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9571
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:30
#413
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Казахстан страна независимая относительно, можно было бы тут переговоры провести, тем более как Германия и Польша, не вооружает Украину..
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15851
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:36
#414
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уровень дебелизма
//Глава МИД Британии заявила, что Россия должна вывести войска из Украины перед переговорами//
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
649
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:42
#415
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Члены американских антивоенных организаций вышли на акции протеста против действий НАТО и США. Митинги проходят во многих городах уже сегодня! Они считают, что конфликта на Донбассе можно было избежать, если бы страны-члены Организации Североатлантического договора не приняли решение об удвоении экспансионизма. Митингующие выходили на улицы с плакатами, требуя изменить курс. Активисты выходят на акции протеста против политики Белого Дома! Президента Байдена и лидеров ЕС обвиняют в милитаризации Украины и использования ее, как таран в отношениях с Россией. Многие годы НАТО вело последовательный курс на ослабление России, антивоенные активистов считают, что войну с Грузией, Украиной и террористами в Сирии, спровоцировали Соединённые Штаты и их союзники, помогавшие создать фашистские формирования и поддерживающие международный терроризм! Акции прошли в Нью-Йорке, Миннеаполисе, Сан-Франциско и других городах Соединённых Штатов. «США спонсор мирового террора»- антивоенное движение Соединённых Штатов.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
659
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:42
#416
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Цитата:
111:
Я то думал ты поговорить хотел.. По теме..

Если тут тема про твоего очередного родственника, то нет. Их у тебя очень много про которых мы уже чуть-чуть знаем, и предположу, ещё есть гораздо больше, про которых пока ничего не знаем. Ты про них пока молчишь.

Цитата:
111:
То есть принуждают.. Реально.. Уж лучше тогда в Казахстане..

А еще лучше реально в Костанае. Корреспондентов понаедет, можно будет хаты дороже сдавать, а прибыль в рудненское вкладывать. Новую кухарку поприличнее нанять...
:-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9571
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:45
#417
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Цитата:
Don Julio:
можно будет хаты дороже сдавать, а

Нет, у меня заняты и одну я уже отдал тем, кто меня растил..
Если только как статус Костанаю, чтоб немного недвижимость поднялась в цене..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24386
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 16:50
#418
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Цитата:
111:
Казахстан страна независимая относительно, можно было бы тут переговоры провести,

Нельзя. Ещё 20 000 бонвиков, на свободе - ходят... :lol: ;-) :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9571
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 17:04
#419
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Цитата:
drakon:
Нельзя. Ещё 20 000 бонвиков, на свободе - ходят...

Все уничтожены российской спасательное мессией...
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Страница 28 из 28«1...262728
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