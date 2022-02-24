Отправлено: - 16:42

111:

Я то думал ты поговорить хотел.. По теме..

111:

То есть принуждают.. Реально.. Уж лучше тогда в Казахстане..

Цитата:Если тут тема про твоего очередного родственника, то нет. Их у тебя очень много про которых мы уже чуть-чуть знаем, и предположу, ещё есть гораздо больше, про которых пока ничего не знаем. Ты про них пока молчишь.Цитата:А еще лучше реально в Костанае. Корреспондентов понаедет, можно будет хаты дороже сдавать, а прибыль в рудненское вкладывать. Новую кухарку поприличнее нанять...