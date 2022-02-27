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≡ Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43655
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 09:05
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Министр национальной экономики Алибек Куантыров оценил риски "дочек" российских банков в Казахстане и возможное отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9571
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 16:36
#75
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Хм..
Россия должна выгнать все американские и ойропейские кампании с каспийского региона.
В ответ на санкции.
И Казахстан обязан помогать ей в этом..
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
142
Re: Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр...
Отправлено: 27.02.22 - 16:44
#76
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Цитата:
111:
Хм.. Россия должна выгнать все американские и ойропейские кампании с каспийского региона. В ответ на санкции. И Казахстан обязан помогать ей в этом..

:-)
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