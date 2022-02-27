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Чиновники и акунуматы (позаимствую выражение Серого), до сих пор нормальные условия не создали что ли? Да уж, столько денег выделено.В 2016 году обсуждали вопросы касающейся переселении, думал что всё нормально организуют, цитирую отрывок:Кайрат стайер: Время покажет, есть программы и они будут исполняться, сворачивать их никто не будет, хоть миллионы комментариев народ напишет. В части касающейся увеличения количества населения, как раз в сказках и легендах, детей находят в огороде или аист приносит. В реальной жизни достижение указанных целей планомерно и поэтапно, выполнимая задача. Можно создать дополнительные рабочие места, очень серьезный вопрос, властям совместно с учебными заведениями уже надо заниматься данными проблемами, все надо прорабатывать, возможно это делается, скорее всего все расписано, поживем увидим. А как по другому, если сидеть сложа руки, то тогда через определенное время народа вообще мало останется, согласен надо создавать условия для достойного жизнеобеспечения.Подробнее здесь: