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≡ Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43655
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 09:05
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Министр национальной экономики Алибек Куантыров оценил риски "дочек" российских банков в Казахстане и возможное отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2670
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 14:52
#60
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Цитата:
Janus:
Значит долларовая доля еще меньше.


Они не связаны между собой.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
138
Re: Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр...
Отправлено: 27.02.22 - 14:53
#61
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Цитата:
Kairat stayer:
Осуждают, их в США наверное тысячами не задерживают и привлекают к ответственности.

И где санкции Евросоюза против США. В США где осуждение никогда не слышал. А то что при штурме Белого дома практически всех посадили это да не задерживают.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2670
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 14:56
#62
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Цитата:
Janus:
А то что при штурме Белого дома практически всех посадили это да не задерживают.


Общественный порядок нельзя нарушать.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2670
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 15:01
#63
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Цитата:
Janus:
Все может быть. Если Китай заберет Тайвань. У США возникнет дилемма. Если ввязаться в войну с Китаем то можно ракетку по Вашингтону получить. А если нет то доллару точно конец. Со слабаком никто говорит не будут. Запад сам загнал себя в ловушку.


На днях обсуждали, думаю Китай не будет применять в отношении Тайваня агрессию, цитирую отрывок:

Кайрат стайер: Китай навряд ли пойдёт на такие шаги, товарооборот между Китаем и США с каждым годом растет. В случае вторжения США и Европа санкциями продавят, это только великой России санкций на пользу.

Подробнее здесь:
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8499
Re: Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр...
Отправлено: 27.02.22 - 15:13
#64
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
на очереди отключение от Visa и MasterCard для физлиц

Отключите в Казахстане уже наконец то эти виза и мастеркард,денег ведь нормальных совсем нет,все картами расплачиваются
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8781
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 15:13
#65
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Цитата:
Kairat stayer:
На днях обсуждали

Туалеты для туристов где? :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12102
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 15:20
#66
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Цитата:
elektron:
Туалеты для туристов где?

тССС!! Какие туалеты могут быть? Когда экземпляр между дел США и Тайваня решает!
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2670
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 15:26
#67
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Цитата:
elektron:
Туалеты для туристов где?


Приезжайте пожалуйста с Ейроп и.т.д. будут вам туалеты, даже помню ранее, итуристам стихи посветил.
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