Прогноз на 5 дней
ясно-11°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • Ю-ЮВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Маленькие тайны больших компаний
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43655
Маленькие тайны больших компаний
Отправлено: 25.02.22 - 09:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце января 2022 года активисты Костаная провели совещание на тему прозрачности работы горнодобывающих компаний региона. Конкретнее - о том, на что эти компании направляют свои социально-инфраструктурные проекты (СИП), в рамках которых они обязаны тратить средства на нужды населения. Еще раньше корреспондент «НГ» проштудировала сайт ЕГСУ (Единой государственной системы управления недропользованием РК), где наши добывающие компании выкладывают информацию о том, сколько средств, на что и как потратили. Анализ этих данных полностью совпал с возмущениями общественников по поводу непрозрачности и неэффективности трат горнодобытчиков.


Читать статью

A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2708
Re: Маленькие тайны больших компаний
Отправлено: 25.02.22 - 09:25
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убийственная статья - теперь понятно почему Фролов в резерве.
Всё таки: -какая мы БОГАТАЯ страна но, почему то у нас ВСЁ так плохо, какие то плохообразованные арабы обустроили свою страну ЛУЧШЕ чем мы, и даже бывшие президенты живут там.
Профайл
peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4043
Re: Маленькие тайны больших компаний
Отправлено: 27.02.22 - 11:28
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а неоднократные вопросы журналистов аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ отвечал, что «деньги собрали верующие и неравнодушные горожане»

Осознанно врал или не вникал?
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
144
Re: Маленькие тайны больших компаний
Отправлено: 27.02.22 - 11:36
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Осознанно врал

Чиновники врут всегда осознанно.
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
52
Re: Маленькие тайны больших компаний
Отправлено: 27.02.22 - 15:03
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нашелся спонсор Архимеда Бегежановича хотелок, бассейн, ледовый пенопластовые наклейки на домах и тд.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 82, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 79
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, гражданин СССР, Kairat stayer

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS