Отправлено: - 09:25

В конце января 2022 года активисты Костаная провели совещание на тему прозрачности работы горнодобывающих компаний региона. Конкретнее - о том, на что эти компании направляют свои социально-инфраструктурные проекты (СИП), в рамках которых они обязаны тратить средства на нужды населения. Еще раньше корреспондент «НГ» проштудировала сайт ЕГСУ (Единой государственной системы управления недропользованием РК), где наши добывающие компании выкладывают информацию о том, сколько средств, на что и как потратили. Анализ этих данных полностью совпал с возмущениями общественников по поводу непрозрачности и неэффективности трат горнодобытчиков.