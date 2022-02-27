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Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
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