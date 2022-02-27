Отправлено: - 15:01

Janus:

Все может быть. Если Китай заберет Тайвань. У США возникнет дилемма. Если ввязаться в войну с Китаем то можно ракетку по Вашингтону получить. А если нет то доллару точно конец. Со слабаком никто говорит не будут. Запад сам загнал себя в ловушку.

Цитата:На днях обсуждали, думаю Китай не будет применять в отношении Тайваня агрессию, цитирую отрывок:Кайрат стайер: Китай навряд ли пойдёт на такие шаги, товарооборот между Китаем и США с каждым годом растет. В случае вторжения США и Европа санкциями продавят, это только великой России санкций на пользу.Подробнее здесь: