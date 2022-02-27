Отправлено: - 14:29

elektron:

Ну вот и сидите ровно, пока готовятся, что вперёд паровоза то бежать?

Тимур Гафуров:

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Цитата:Оно не может не бежать!Бандподполье, оно такое!Будет впрыскивать свою желч в любую трупную статью НГ.Кроме таких статеек это националистическое бандподполье собсвенно абсолютно нигде не появляется.Цитата:Заигрывание с оголтелыми нациками в демократию и предоставление им трибуны ещё никогда ни к чему хорошему не приводило... Трудно предствить что вы этого не знали.Хотя если бы этих трёх хорошо знакомых представителей на сайте НГ не существовало, то мир многое бы потерял, так как не знал бы истинное лицо этих клоунов. А тепреь вот они во всей своей красе тут, все их писули прекрасно видят.