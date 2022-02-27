Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 09:05
Министр национальной экономики Алибек Куантыров оценил риски "дочек" российских банков в Казахстане и возможное отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT Читать новость
Международная платежная система SWIFT заявила в субботу, что готовится в ближайшие дни ввести новые санкционные меры западных стран, направленные на определенные российские банки
Дословно: "Мы сотрудничаем с европейскими органами власти, чтобы разобраться в деталях субъектов, подпадающих под новые мероприятия, и готовимся выполнять юридические указания". Этому предшествовало: 26 февраля Лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США объявили о новом мощном наборе экономических санкций против России, включающем отключение от платежной системы SWIFT и запрет продажи "золотых паспортов" богатым россиянам. Россия начала открытую войну против Украины в ночь на 24 февраля.
Серый волк: Война не соответствуют национальным интересам России, потребностям и ожиданиям российского и украинского народов и осуждается всеми цивилизованными людьми в РФ. На ежедневных антивоенных митингах в городах РФ задержано полицией уже более 1500 человек. Арестованы люди за призывы к миру.
Подумал, опять про акунуматы, а нет. Согласен, что война осуждается всеми цивилизованными людьми, последствия будут тяжелыми для простых граждан по обоим сторонам.
Kairat stayer: что война осуждается всеми цивилизованными людьми,
А что так цивилизованные люди не осуждают войны развязанные США. Эти цивилизованные люди за последние 30 лет несколько миллионов мирных людей кончили. Вот такие они ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ. Ирак, Сирия, Ливия, Югославия, Донбасс. Афганистан.
elektron: Ну вот и сидите ровно, пока готовятся, что вперёд паровоза то бежать?
Оно не может не бежать! Бандподполье, оно такое! Будет впрыскивать свою желч в любую трупную статью НГ. Кроме таких статеек это националистическое бандподполье собсвенно абсолютно нигде не появляется.Цитата:
Тимур Гафуров: Цензуры на форуме не будет. Только соблюдение правил сайта. И напоминаю - вопросы редакции задают в другой ветке
Заигрывание с оголтелыми нациками в демократию и предоставление им трибуны ещё никогда ни к чему хорошему не приводило... Трудно предствить что вы этого не знали. Хотя если бы этих трёх хорошо знакомых представителей на сайте НГ не существовало, то мир многое бы потерял, так как не знал бы истинное лицо этих клоунов. А тепреь вот они во всей своей красе тут, все их писули прекрасно видят.
один из последних постов Немцова на его личной странице в Facebook: «Задача оппозиции сейчас- просвещение и правда. А правда в том, что Путин это война и кризис. Как только это поймут хотя бы половина граждан страны и война закончится и кризис».
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