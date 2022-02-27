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≡ Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43655
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 09:05
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Министр национальной экономики Алибек Куантыров оценил риски "дочек" российских банков в Казахстане и возможное отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12102
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 13:52
#45
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Ликбез по системе



Хотя лента неприличный источник для новостей.
После захвата издания и ухода оттуда приличных журналистов.
Но в данном случае это не новость и просто первое что попалось

[Исправлено: Серый волк, 27.02.2022 - 10:54]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
690
Re: Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр...
Отправлено: 27.02.22 - 14:00
#46
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Цитата:
Серый волк:
Хотя лента неприличный источник для новостей.

Международная платежная система SWIFT заявила в субботу, что готовится в ближайшие дни ввести новые санкционные меры западных стран, направленные на определенные российские банки.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
690
Re: Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр...
Отправлено: 27.02.22 - 14:01
#47
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Международная платежная система SWIFT заявила в субботу, что готовится в ближайшие дни ввести новые санкционные меры западных стран, направленные на определенные российские банки

Дословно: "Мы сотрудничаем с европейскими органами власти, чтобы разобраться в деталях субъектов, подпадающих под новые мероприятия, и готовимся выполнять юридические указания". Этому предшествовало: 26 февраля Лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США объявили о новом мощном наборе экономических санкций против России, включающем отключение от платежной системы SWIFT и запрет продажи "золотых паспортов" богатым россиянам. Россия начала открытую войну против Украины в ночь на 24 февраля.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
924
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 14:03
#48
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Цитата:
Серый волк:
Не собирается ли НГ отключать оголтелых шизонациков от размещения их какашек и шовинистской дезы?

Цензуры на форуме не будет. Только соблюдение правил сайта.
И напоминаю - вопросы редакции задают в другой ветке
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24385
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 14:10
#49
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
и запрет продажи "золотых паспортов"

Только, хотел - купить. И на - тебе... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8781
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 14:18
#50
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
система SWIFT заявила в субботу, что готовится в ближайшие дни ввести новые санкционные меры западных стран,

Ну вот и сидите ровно, пока готовятся, что вперёд паровоза то бежать? :lol:
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2669
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 14:23
#51
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Цитата:
Серый волк:
Война не соответствуют национальным интересам России, потребностям и ожиданиям российского и украинского народов и осуждается всеми цивилизованными людьми в РФ. На ежедневных антивоенных митингах в городах РФ задержано полицией уже более 1500 человек. Арестованы люди за призывы к миру.


Подумал, опять про акунуматы, а нет. Согласен, что война осуждается всеми цивилизованными людьми, последствия будут тяжелыми для простых граждан по обоим сторонам.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
138
Re: Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр...
Отправлено: 27.02.22 - 14:28
#52
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Цитата:
Kairat stayer:
что война осуждается всеми цивилизованными людьми,

А что так цивилизованные люди не осуждают войны развязанные США. Эти цивилизованные люди за последние 30 лет несколько миллионов мирных людей кончили. Вот такие они ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ. Ирак, Сирия, Ливия, Югославия, Донбасс. Афганистан.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12102
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 14:29
#53
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Цитата:
elektron:
Ну вот и сидите ровно, пока готовятся, что вперёд паровоза то бежать?

Оно не может не бежать!
Бандподполье, оно такое! :lol:
Будет впрыскивать свою желч в любую трупную статью НГ.
Кроме таких статеек это националистическое бандподполье собсвенно абсолютно нигде не появляется.Цитата:
Тимур Гафуров:
Цензуры на форуме не будет. Только соблюдение правил сайта. И напоминаю - вопросы редакции задают в другой ветке


Заигрывание с оголтелыми нациками в демократию и предоставление им трибуны ещё никогда ни к чему хорошему не приводило... Трудно предствить что вы этого не знали.
Хотя если бы этих трёх хорошо знакомых представителей на сайте НГ не существовало, то мир многое бы потерял, так как не знал бы истинное лицо этих клоунов. А тепреь вот они во всей своей красе тут, все их писули прекрасно видят.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12102
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 14:32
#54
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Цитата:
Kairat stayer:
Подумал, опять про акунуматы, а нет. Согласен, что война осуждается всеми цивилизованными людьми, последствия будут тяжелыми для простых граждан по обоим сторонам.

Мухи отдельно, котлеты отдельно :lol:
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15850
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 14:39
#55
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Цитата:
Серый волк:
Заигрывание с оголтелыми нациками в демократию и предоставление им трибуны ещё никогда ни к чему хорошему не приводило... Трудно предствить что вы этого не знали.


однозначно.
но тут вопрос кто оплачивает эфир.
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2669
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 14:40
#56
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Цитата:
Janus:
При этом в золото вложено 21,5% резервов (порядка $122,1 млрд).


Нет, по состоянию на 01.02.2022 года золота на сумму 132, 256 млрд.

Здесь:
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
138
Re: Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр...
Отправлено: 27.02.22 - 14:43
#57
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Цитата:
Kairat stayer:
Нет, по состоянию на 01.02.2022 года золота на сумму 132, 256 млрд.

Значит долларовая доля еще меньше.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12102
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 14:48
#58
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один из последних постов Немцова на его личной странице в Facebook:
«Задача оппозиции сейчас- просвещение и правда. А правда в том, что Путин это война и кризис. Как только это поймут хотя бы половина граждан страны и война закончится и кризис».



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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2669
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 14:51
#59
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Цитата:
Janus:
А что так цивилизованные люди не осуждают войны развязанные США.


Осуждают, их в США наверное тысячами не задерживают и привлекают к ответственности.
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