Отправлено: - 11:44

несколько наиболее важных моментов, которые помешали реализовать программу успешно: это трудности с жильем, трудоустройством и неразвитость инфраструктуры.

Цитата:А значит коррупцию уже победили, и она тут ни при чем? Ну круто, поздравляю