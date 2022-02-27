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≡ Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43655
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 27.02.22 - 11:07
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Аналитики компании DataMetrics выделили несколько наиболее важных моментов, которые помешали реализовать программу успешно: это трудности с жильем, трудоустройством и неразвитость инфраструктуры.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2396
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 11:07
#1
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Общее количество жителей северных регионов уменьшается. Но процент автохтонов увеличивается. В этом и есть суть программы переселения на север.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4043
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 11:11
#2
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Цитата:
Из этого можно сделать совершенно очевидный вывод о полной нецелесообразности расходования средств на программу «Енбек» или о неверном их распределении.

Выводы прокуратура и антикор должны делать...
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
144
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 11:32
#3
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"Для просмотра картинки в полном размере откройте ее в отдельной вкладке"
И как это сделать?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15475
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 11:44
#4
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Цитата:
несколько наиболее важных моментов, которые помешали реализовать программу успешно: это трудности с жильем, трудоустройством и неразвитость инфраструктуры.

А значит коррупцию уже победили, и она тут ни при чем? Ну круто, поздравляю :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15475
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 11:48
#5
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Цитата:
это трудности с жильем, трудоустройством

Как с трудоустройством трудности? Из трудоизбыточных областей людей переселяют в трудонедостаточные - и при этом трудности с трудоустройством?)) Ой, заврались. Ну все же понимают, к чему на самом деле были все эти движения.

Цитата:
юля елиссева:
Но процент автохтонов увеличивается. В этом и есть суть программы переселения на север.

Во во ;-) :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15475
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 11:50
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А потом нас поухевшими кличут. Убежали якобы мы. Ну так может не надо было выдавливать? :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2707
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 11:56
#7
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Цитата://о полной нецелесообразности расходования средств на программу «Енбек»//

Наверное и цель тут другая, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ: - постепенная замена уезжающего русскоязычного населения казахоязычным, в свете последних геополитических событии.
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Сыкымы
* Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1451
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 12:23
#8
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Цитата:
maxsaf:
Убежали якобы мы. Ну так может не надо было выдавливать?

А кто вас - выдавливал? Меня вот никто не выдавливает :-o 8-) :lol:
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
923
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 12:27
#9
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Цитата:
Skeptic:
И как это сделать?

Наведите курсор на картинку, щелкните правой клавишей и нажмите в вышедшем меню Открыть изображение в новой вкладке
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9544
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 27.02.22 - 12:58
#10
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А теперь есть ли смысл великого переселения?
Ну переселят 5 миллионов..
Хорошо.
Но селят то затем, чтоб России эти люди отпор дали..
Но..
Как видим по событиям на или в Украине пока что, Россия может обойти эти города по пустой степи и за миг оказаться около Ацтаны..
И чем эти переселенцы помогут?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9544
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 27.02.22 - 13:03
#11
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А они в Ацтане, назарбаевские чиновники думают что переселенцы кирками да тяпками будут отбиваться..
Да назад уйдут, и уходят, при первом же морозе и отсутствии отопления в апреле или октябре..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15475
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 27.02.22 - 13:06
#12
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Цитата:
Сыкымы:
А кто вас - выдавливал?

Те же, кто русский язык из конституции выдавил, а сообщить об этом побоялся.

[Исправлено: maxsaf, 27.02.2022 - 13:07]
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