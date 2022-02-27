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Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43655
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 27.02.22 - 11:07
Аналитики компании DataMetrics выделили несколько наиболее важных моментов, которые помешали реализовать программу успешно: это трудности с жильем, трудоустройством и неразвитость инфраструктуры.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2396
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 11:07
Общее количество жителей северных регионов уменьшается. Но процент автохтонов увеличивается. В этом и есть суть программы переселения на север.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 4043
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 11:11
Цитата:
Выводы прокуратура и антикор должны делать...
Из этого можно сделать совершенно очевидный вывод о полной нецелесообразности расходования средств на программу «Енбек» или о неверном их распределении.
Выводы прокуратура и антикор должны делать...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 144
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 11:32
"Для просмотра картинки в полном размере откройте ее в отдельной вкладке"
И как это сделать?
И как это сделать?
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 11:44
Цитата:
А значит коррупцию уже победили, и она тут ни при чем? Ну круто, поздравляю
несколько наиболее важных моментов, которые помешали реализовать программу успешно: это трудности с жильем, трудоустройством и неразвитость инфраструктуры.
А значит коррупцию уже победили, и она тут ни при чем? Ну круто, поздравляю
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 11:48
Цитата:
Как с трудоустройством трудности? Из трудоизбыточных областей людей переселяют в трудонедостаточные - и при этом трудности с трудоустройством?)) Ой, заврались. Ну все же понимают, к чему на самом деле были все эти движения.
Цитата:
Во во
это трудности с жильем, трудоустройством
Как с трудоустройством трудности? Из трудоизбыточных областей людей переселяют в трудонедостаточные - и при этом трудности с трудоустройством?)) Ой, заврались. Ну все же понимают, к чему на самом деле были все эти движения.
Цитата:
юля елиссева:
Но процент автохтонов увеличивается. В этом и есть суть программы переселения на север.
Но процент автохтонов увеличивается. В этом и есть суть программы переселения на север.
Во во
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 11:50
А потом нас поухевшими кличут. Убежали якобы мы. Ну так может не надо было выдавливать?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2707
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 11:56
Цитата://о полной нецелесообразности расходования средств на программу «Енбек»//
Наверное и цель тут другая, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ: - постепенная замена уезжающего русскоязычного населения казахоязычным, в свете последних геополитических событии.
Наверное и цель тут другая, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ: - постепенная замена уезжающего русскоязычного населения казахоязычным, в свете последних геополитических событии.
(Пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1451
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 12:23
Цитата:
А кто вас - выдавливал? Меня вот никто не выдавливает
maxsaf:
Убежали якобы мы. Ну так может не надо было выдавливать?
Убежали якобы мы. Ну так может не надо было выдавливать?
А кто вас - выдавливал? Меня вот никто не выдавливает
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 923
Re: Как выглядит провал программы переселения на север...
Отправлено: 27.02.22 - 12:27
Цитата:
Наведите курсор на картинку, щелкните правой клавишей и нажмите в вышедшем меню Открыть изображение в новой вкладке
Skeptic:
И как это сделать?
И как это сделать?
Наведите курсор на картинку, щелкните правой клавишей и нажмите в вышедшем меню Открыть изображение в новой вкладке
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9544
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 27.02.22 - 12:58
А теперь есть ли смысл великого переселения?
Ну переселят 5 миллионов..
Хорошо.
Но селят то затем, чтоб России эти люди отпор дали..
Но..
Как видим по событиям на или в Украине пока что, Россия может обойти эти города по пустой степи и за миг оказаться около Ацтаны..
И чем эти переселенцы помогут?
Ну переселят 5 миллионов..
Хорошо.
Но селят то затем, чтоб России эти люди отпор дали..
Но..
Как видим по событиям на или в Украине пока что, Россия может обойти эти города по пустой степи и за миг оказаться около Ацтаны..
И чем эти переселенцы помогут?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9544
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 27.02.22 - 13:03
А они в Ацтане, назарбаевские чиновники думают что переселенцы кирками да тяпками будут отбиваться..
Да назад уйдут, и уходят, при первом же морозе и отсутствии отопления в апреле или октябре..
Да назад уйдут, и уходят, при первом же морозе и отсутствии отопления в апреле или октябре..
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Отправлено: 27.02.22 - 13:06
Цитата:
Те же, кто русский язык из конституции выдавил, а сообщить об этом побоялся.
[Исправлено: maxsaf, 27.02.2022 - 13:07]
Сыкымы:
А кто вас - выдавливал?
А кто вас - выдавливал?
Те же, кто русский язык из конституции выдавил, а сообщить об этом побоялся.
[Исправлено: maxsaf, 27.02.2022 - 13:07]
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