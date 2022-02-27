Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 09:05
Министр национальной экономики Алибек Куантыров оценил риски "дочек" российских банков в Казахстане и возможное отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT Читать новость
ACROS: Какими бы не были близкими союзникам Китай и другие азиатские страны и Россия, они не захотят тоже попадать под санкции Запада, и не стоит забывать что стратегические цели Китая
МИР ИЗМЕНИЛСЯ. Это понимает Китай. Финансовый пузырь надулся так что и для Китая это прекрасно понятно. Китай имеет гигантский внутренний рынок более 1 мрд человек. И про то что Китай заберет Сибирь и Казахстан. Китай никогда не был экспансионистским государством. У них в Синзяне пустые города стоят. Ну ни хотят китайцы со своих мест уезжать. Менталитет у них такой.
Janus: Россия имеет гигантскую ресурсную базу. А больше ничего и не надо.
Цитата:
maxsaf: А че от доллара до сих пор отказаться не могут?
Не откажутся Центробанк РФ в основном валютные резервы держит в долларах и постоянно пополняет, практически все международные платежи осуществляются в долларах. Недавно обсуждали, цитирую:
Кайрат стайер: Согласно сведениям Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 01.01.2021 года международные резервы составляют 622, 501 миллиардов долларов США, в том числе валютных резервов 489, 762 и золота на 132 739.
Все может быть. Если Китай заберет Тайвань. У США возникнет дилемма. Если ввязаться в войну с Китаем то можно ракетку по Вашингтону получить. А если нет то доллару точно конец. Со слабаком никто говорит не будут. Запад сам загнал себя в ловушку.
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