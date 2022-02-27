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≡ Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43655
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 09:05
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Министр национальной экономики Алибек Куантыров оценил риски "дочек" российских банков в Казахстане и возможное отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
134
Re: Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр...
Отправлено: 27.02.22 - 12:13
#30
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Цитата:
ACROS:
Какими бы не были близкими союзникам Китай и другие азиатские страны и Россия, они не захотят тоже попадать под санкции Запада, и не стоит забывать что стратегические цели Китая

МИР ИЗМЕНИЛСЯ. Это понимает Китай. Финансовый пузырь надулся так что и для Китая это прекрасно понятно. Китай имеет гигантский внутренний рынок более 1 мрд человек. И про то что Китай заберет Сибирь и Казахстан. Китай никогда не был экспансионистским государством. У них в Синзяне пустые города стоят. Ну ни хотят китайцы со своих мест уезжать. Менталитет у них такой.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15474
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 12:16
#31
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Цитата:
ACROS:
Спасибо за "товарища", но товарищи "ушли" в августе 1991 года, теперь я мырза-господин.

Хахаха, в Китае чето ржут с этого :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14949
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 12:16
#32
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Цитата:
ACROS:
Какими бы не были близкими союзникам Китай и другие азиатские страны и Россия, они не захотят тоже попадать под санкции Запада

Сейчас МИД Китая публикует антиамериканские лозунги. Ещё и Крым признают потом и ЛДНР. Наверняка договоренности были. Шаг серьезный и в одиночку не справиться.

[Исправлено: Victor Yang, 27.02.2022 - 12:17]
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
134
Re: Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр...
Отправлено: 27.02.22 - 12:17
#33
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Плюс демографическая проблема. Причём со знаком -. У них рождаемость резко снизилась. Так что по Сибирь и Казахстан под Китаем может забыть.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15474
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 12:19
#34
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Цитата:
Victor Yang:
Сейчас МИД Китая публикует антиамериканские лозунги. Ещё и Крым признают потом и ЛДНР.

А Россия - Тайвань. Только так Китай сможет поставлять процессоры на российский рынок
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2662
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 12:38
#35
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Цитата:
Janus:
Россия имеет гигантскую ресурсную базу. А больше ничего и не надо.


Цитата:
maxsaf:
А че от доллара до сих пор отказаться не могут?


Не откажутся Центробанк РФ в основном валютные резервы держит в долларах и постоянно пополняет, практически все международные платежи осуществляются в долларах. Недавно обсуждали, цитирую:

Кайрат стайер: Согласно сведениям Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 01.01.2021 года международные резервы составляют 622, 501 миллиардов долларов США, в том числе валютных резервов 489, 762 и золота на 132 739.

Подробнее здесь:
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
134
Re: Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр...
Отправлено: 27.02.22 - 12:39
#36
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Цитата:
maxsaf:
А Россия - Тайвань

Все может быть. Если Китай заберет Тайвань. У США возникнет дилемма. Если ввязаться в войну с Китаем то можно ракетку по Вашингтону получить. А если нет то доллару точно конец. Со слабаком никто говорит не будут. Запад сам загнал себя в ловушку.
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15845
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 12:46
#37
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да, похоже Тайвань на очереди.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15474
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 13:04
#38
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Цитата:
alex_60:
да, похоже Тайвань на очереди.

Под шумок лучше шанс не выпадет уже
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