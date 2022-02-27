Отправлено: - 12:13

ACROS:

Какими бы не были близкими союзникам Китай и другие азиатские страны и Россия, они не захотят тоже попадать под санкции Запада, и не стоит забывать что стратегические цели Китая

Цитата:МИР ИЗМЕНИЛСЯ. Это понимает Китай. Финансовый пузырь надулся так что и для Китая это прекрасно понятно. Китай имеет гигантский внутренний рынок более 1 мрд человек. И про то что Китай заберет Сибирь и Казахстан. Китай никогда не был экспансионистским государством. У них в Синзяне пустые города стоят. Ну ни хотят китайцы со своих мест уезжать. Менталитет у них такой.