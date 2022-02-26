Отправлено: - 20:24

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А сейчас зачем?

Цитата:Для показухи.Есть у нашего чиновничества такое. Не БЫТЬ, а КАЗАТЬСЯ.Продвинутыми, современными, демократичными...А чтобы это легче было сделать, власть придумала "Общественные советы". Типа - люди из народа будут содействовать взаимопониманию между этим самым народом и властью.А чтобы не усложнять себе жизнь, ибо люди действительно из народа будут задавать власти "неудобные" вопросы, эти ОС формируют те, кого партийное начальство назначило работать в маслихатах. И выбирают туда "своих". Согласных и послушных.Вот и всё. Картинка красивая, можно столичному начальству отчитаться, всё-равно ему по-барабану. И спать дальше.