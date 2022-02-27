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Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43653
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 09:05
Министр национальной экономики Алибек Куантыров оценил риски "дочек" российских банков в Казахстане и возможное отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT
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Re: Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр...
Отправлено: 27.02.22 - 09:05
Цитата:
Че то мне не нравится такой ответ. Блин у меня сбережение и не маленькие в российском сбере, в казахском сбере, Каспии. :))).
Че пора паниковать? Слова типа государство гарантирует возврат денег, я не сильно верю. Если рухнет банковская система, то фиг дождешься возврата. Раньше думал и верил что деньги выгодно держать в банке чем дома, дома могут украсть и тд. А щас понимаю что самое безопасное место это всё таки наличка спрятаная где-нибудь в огороде
думаю, тоже сможем выход найти", - заверил министр
Че то мне не нравится такой ответ. Блин у меня сбережение и не маленькие в российском сбере, в казахском сбере, Каспии. :))).
Че пора паниковать? Слова типа государство гарантирует возврат денег, я не сильно верю. Если рухнет банковская система, то фиг дождешься возврата. Раньше думал и верил что деньги выгодно держать в банке чем дома, дома могут украсть и тд. А щас понимаю что самое безопасное место это всё таки наличка спрятаная где-нибудь в огороде
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 09:10
Надеюсь всё наладится в близжащие время. Не хочется всякие кризисы
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2702
Re: Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр...
Отправлено: 27.02.22 - 09:35
Цитата:
Не наладится, дальше будет ЕЩЁ ХУЖЕ. На Россию не нападут и не разбомбят, как Югославию или Ирак, но "зажмут" экономически со всех сторон. Это ПЛОХО , ОЧЕНЬ ПЛОХО для простых граждан, таких как вы и я, Путины и его команда: -они проживут ещё лет сто в таком положении, но не мы. Последствия экономических санкции будут для простого народа не просто СТРАШНЫМИ, а СУПЕР СТРАШНЫМИ. Путин конечно за 8 лет подготовился, но всё не учтёшь и всего не напасёшься.
Банки отключат от этой системы СВИФТ; технологии не будут больше идти в Россию и так далее. Пострадаем мы, и Казахстан тоже: - вечные саттелиты Кремля.
Зеленский - якобы просит переговоров с Путиным и якобы Запад устранился от помощи Украине - это БОЛЬШОЙ МИФ, игра разведок, ДЕЗА, для развязывания крупной игры западных спецслужб.
Завтра Путин вместо победоносной войнушки ВВЯЗНЕТ по крупному,бюджет истощится, АКША не будут и тогда уже против него ПОДНИМЕТСЯ собственно его,подлинный русский народ не желающий воевать с братьями-украинцами - а это ПОСТРАШНЕЙ любых санкции- этого и хочет ЗАПАД.
А по поводу денег: - сделайте как я : - я расскидал деньги с российских банков по счетам в казахские банки: - сейчас это делается легко и быстро, в режиме онлайн, по крайней мере пока - руководствуясь лишь одним принципом почти всегда выручавшим меня: - НЕ ЛОЖИТЕ ЯЙЦА В ОДНУ КОРЗИНУ.
Если у кого то из ваших родственников есть получатели спец.пособий и так далее: - откройте СПЕЦ.СЧЕТА - их НИКОГДА НЕ АРЕСТУЮТ и НЕ ТРОНУТ согласно международным правилам, и вы всегда с них ПОЛУЧИТЕ ДЕНЬГИ или переведёте с них по своим нуждам.
Дальше будем : - посмотреть.
Vit:
всё наладится в близжащие время.
всё наладится в близжащие время.
Не наладится, дальше будет ЕЩЁ ХУЖЕ. На Россию не нападут и не разбомбят, как Югославию или Ирак, но "зажмут" экономически со всех сторон. Это ПЛОХО , ОЧЕНЬ ПЛОХО для простых граждан, таких как вы и я, Путины и его команда: -они проживут ещё лет сто в таком положении, но не мы. Последствия экономических санкции будут для простого народа не просто СТРАШНЫМИ, а СУПЕР СТРАШНЫМИ. Путин конечно за 8 лет подготовился, но всё не учтёшь и всего не напасёшься.
Банки отключат от этой системы СВИФТ; технологии не будут больше идти в Россию и так далее. Пострадаем мы, и Казахстан тоже: - вечные саттелиты Кремля.
Зеленский - якобы просит переговоров с Путиным и якобы Запад устранился от помощи Украине - это БОЛЬШОЙ МИФ, игра разведок, ДЕЗА, для развязывания крупной игры западных спецслужб.
Завтра Путин вместо победоносной войнушки ВВЯЗНЕТ по крупному,бюджет истощится, АКША не будут и тогда уже против него ПОДНИМЕТСЯ собственно его,подлинный русский народ не желающий воевать с братьями-украинцами - а это ПОСТРАШНЕЙ любых санкции- этого и хочет ЗАПАД.
А по поводу денег: - сделайте как я : - я расскидал деньги с российских банков по счетам в казахские банки: - сейчас это делается легко и быстро, в режиме онлайн, по крайней мере пока - руководствуясь лишь одним принципом почти всегда выручавшим меня: - НЕ ЛОЖИТЕ ЯЙЦА В ОДНУ КОРЗИНУ.
Если у кого то из ваших родственников есть получатели спец.пособий и так далее: - откройте СПЕЦ.СЧЕТА - их НИКОГДА НЕ АРЕСТУЮТ и НЕ ТРОНУТ согласно международным правилам, и вы всегда с них ПОЛУЧИТЕ ДЕНЬГИ или переведёте с них по своим нуждам.
Дальше будем : - посмотреть.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9539
Re: Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр...
Отправлено: 27.02.22 - 09:46
А у меня нет денег..
Последние сто тысяч лежат на кошельке и на депозите 6 тысяч..
Последние сто тысяч лежат на кошельке и на депозите 6 тысяч..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2702
Re: Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр...
Отправлено: 27.02.22 - 09:48
Цитата:
Мне тоже: - всегда считал и считаю: что паника и спекуляция всегда существующая при девальвациях и прочих таких действиях - это результат вот таких нетвёрдых ответов правительства.
Где у вас план "Б" для подобных случаев ? : - надо говорить ЧЁТКО и УВЕРЕНО: "....да у нас есть план выхода из этой ситуации, и вам гражданам не стоит беспокоиться...", а то сопли жуют: "..может быть; наверное..." Главные паникёры и спекулянты - пока ОНИ и есть.
Vit:
мне не нравится такой ответ
мне не нравится такой ответ
Мне тоже: - всегда считал и считаю: что паника и спекуляция всегда существующая при девальвациях и прочих таких действиях - это результат вот таких нетвёрдых ответов правительства.
Где у вас план "Б" для подобных случаев ? : - надо говорить ЧЁТКО и УВЕРЕНО: "....да у нас есть план выхода из этой ситуации, и вам гражданам не стоит беспокоиться...", а то сопли жуют: "..может быть; наверное..." Главные паникёры и спекулянты - пока ОНИ и есть.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2395
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 09:50
Цитата:
Эйрбас и Боинг вам больше запчасти на самолеты поставлять не будут. Значит 90% российских самолетов встанут на прикол. Впрочем и небо Европы для вас теперь закрыто. Интел и АМД вам больше процессоры продавать не будут. Aple pay и Google pay вас уже от своих систем отключили. Виза и Мастер Карт обслуживать российские карты больше не будут. Свифт отключат скоро. Германия отказывается от российского газа и угля.
Но, главное что Путен хранит вас. Молитесь на него и всё наладится!
[Исправлено: юля елиссева, 27.02.2022 - 09:56]
Vit:
Надеюсь всё наладится в близжащие время. Не хочется всякие кризисы
Надеюсь всё наладится в близжащие время. Не хочется всякие кризисы
Эйрбас и Боинг вам больше запчасти на самолеты поставлять не будут. Значит 90% российских самолетов встанут на прикол. Впрочем и небо Европы для вас теперь закрыто. Интел и АМД вам больше процессоры продавать не будут. Aple pay и Google pay вас уже от своих систем отключили. Виза и Мастер Карт обслуживать российские карты больше не будут. Свифт отключат скоро. Германия отказывается от российского газа и угля.
Но, главное что Путен хранит вас. Молитесь на него и всё наладится!
[Исправлено: юля елиссева, 27.02.2022 - 09:56]
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 10:26
Цитата:
юля елиссева: Google pay вас уже от своих систем отключилиЯ щас в России, гугл плей работает. Не отключено. Симка РФ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8778
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 10:35
Цитата:
Да и СВИФТ не отключать, уже передумали. Они не знают как расплачиваться за нефть и газ.
Vit:
Я щас в России, гугл плей работает. Не отключено
Я щас в России, гугл плей работает. Не отключено
Да и СВИФТ не отключать, уже передумали. Они не знают как расплачиваться за нефть и газ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2395
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 10:39
Цитата:
Вит, речь о платежной системе, а не магазине для скачивания приложений..
Vit:
гугл плей работает
гугл плей работает
Вит, речь о платежной системе, а не магазине для скачивания приложений..
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15834
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 10:39
Комментарий проходит проверку.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14947
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 10:40
Цитата:
Ну а настройки-то у тебя казахстанские. От симки и местонахождения не зависит.
Vit:
Я щас в России, гугл плей работает. Не отключено. Симка РФ.
Я щас в России, гугл плей работает. Не отключено. Симка РФ.
Ну а настройки-то у тебя казахстанские. От симки и местонахождения не зависит.
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15834
Если Россию отключат от SWIFT, мы найдем выход - министр нацэкономики
Отправлено: 27.02.22 - 10:40
Комментарий проходит проверку.
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