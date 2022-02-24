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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43653
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9539
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 00:23
#375
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Цитата:
dvb:
Ну так вернись в казахию, в чем проблема

Начинается..
Чемодан вокзал..
По моему так говорят только чтновники или же слабаки..
Кто не приемлет здоровую критику и как будто боится чего то..
По моему это неприемлемо для правовых отношений со своими согражданами..
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
972
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 00:32
#376
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Минутка юмора на ночь:
Генштаб ВСУ дал срочные разъяснения по блокированию и остановке танков и бензовозов армии РФ .

Алекс, что думаешь? :-)
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
643
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 08:28
#377
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Почитал украинские СМИ и ТГ-каналы. Итоги дня такие: У России миллиард убитых, их них 100 миллионов - гвардия Кадырова. Под Винницей из рогатки сбили российский космический спутник и десять ядерных ракет. В плен сдались три миллиарда российских срочников, в основном буряты и финно-угры. В их пайках найдено человеческое мясо украинских селян. Опубликованы ролики с русскими военнопленными, от волнения они говорят на украинском. Азов штурмует Мытищи. Германия прекратила поставки газа в Россию, а Лихтенштейн закрыл все три метра своего неба от российских самолётов.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9539
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 27.02.22 - 09:48
#378
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О, профессионализм..
Российская армия конечно такая..
Нравится как они Киев дожимают..
Не нравится, что Зеленский раздал автоматы народу..
Это друг на друга нападать еще начнут от страха..
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