Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Отправлено: - 08:28

Почитал украинские СМИ и ТГ-каналы. Итоги дня такие: У России миллиард убитых, их них 100 миллионов - гвардия Кадырова. Под Винницей из рогатки сбили российский космический спутник и десять ядерных ракет. В плен сдались три миллиарда российских срочников, в основном буряты и финно-угры. В их пайках найдено человеческое мясо украинских селян. Опубликованы ролики с русскими военнопленными, от волнения они говорят на украинском. Азов штурмует Мытищи. Германия прекратила поставки газа в Россию, а Лихтенштейн закрыл все три метра своего неба от российских самолётов.